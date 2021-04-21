عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هنتسحر ايه .. طريقة عمل فول بالبسطرمة وبيض بالجبن والطماطم

صدى البلد

 

هنتسحر إيه النهاردة .. سؤال متكرر يواجهنا يوميا خلال شهر رمضان المعظم،  لذا نقدم لكم طريقة عمل  أكلات متنوعة تناسب قائمة مائدة السحور.

نعرض لكم طريقة عمل الفول بالطحينة وبيض بالجبنة والطماطم فى رمضان بخطوات عدد من خبراء الطهى.

بيض بالجبن

مقادير بيض بالجبن والطماطم


10 بيض مسلوق
 زيت
فلفل أخضر رومي مكعبات

4 حبة طماطم حلقات

2 كوب بسطرمة

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 كوب كريمة

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

بابريكا

3 كوب جبن شيدر أحمر وأصفر مبشور

بقدونس مفروم

توست مقطع مثلثات محمصة

طريقة تحضير بيض بالجبن والطماطم

 

* يشوح الثوم مع البسطرمة والفلفل الرومى

* يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل والأعشاب المنسمة والبقدونس

* يضاف البيض والكريمة والجبنة المبشورة

* يترك الخليط على النار حتى تسيح الجبنة

* يقدم مع الخبز

فول بالطحينة

طريقة عمل فول بالطحينة

للشيف شربيني

مقادير فول بالطحينة
فول مدمس

 بصل أخضر 

ثوم مفروم 

عصير ليمون 

كمون 

شطة

 ملح وفلفل 

طحينة 

زيت زيتون

 بقدونس مفروم 

نعناع مفروم 

هريسة 

كزبرة خضرا 

خيار مخلل 

عيش بلدي 
طريقة عمل فول بالطحينة
* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل الأخضر

* يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع

* يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم مع العيش

ترشيحاتنا

إسرائيل تحذر حزب الله من عواقب وخيمة

الجزار: الحكومة الليبية مهتمة بتطبيق استراتيجية مصر في التعامل مع ملف الإسكان.. فيديو

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات عاجلة

أصبت بكورونا 3 مرات .. أسامة منير يكشف تفاصيل معاناته مع الفيروس

شادى محمد : لم أندم على مساندتي لمحمود طاهر ضد الخطيب ..فيديو

طارق الملا: توسيع نطاق وتطوير وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة مع ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

الصحة تُحذر : سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية إذا استمرت زيادة الأعداد

شادى محمد : لم أندم على مساندتي لمحمود طاهر ضد الخطيب ..فيديو

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ