هنتسحر ايه .. طريقة عمل فول بالبسطرمة وبيض بالجبن والطماطم
هنتسحر إيه النهاردة .. سؤال متكرر يواجهنا يوميا خلال شهر رمضان المعظم، لذا نقدم لكم طريقة عمل أكلات متنوعة تناسب قائمة مائدة السحور.
نعرض لكم طريقة عمل الفول بالطحينة وبيض بالجبنة والطماطم فى رمضان بخطوات عدد من خبراء الطهى.
بيض بالجبن
مقادير بيض بالجبن والطماطم
10 بيض مسلوق
زيت
فلفل أخضر رومي مكعبات
4 حبة طماطم حلقات
2 كوب بسطرمة
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1 كوب كريمة
ملح
فلفل أسود
كمون ناعم
بابريكا
3 كوب جبن شيدر أحمر وأصفر مبشور
بقدونس مفروم
توست مقطع مثلثات محمصة
طريقة تحضير بيض بالجبن والطماطم
* يشوح الثوم مع البسطرمة والفلفل الرومى
* يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل والأعشاب المنسمة والبقدونس
* يضاف البيض والكريمة والجبنة المبشورة
* يترك الخليط على النار حتى تسيح الجبنة
* يقدم مع الخبز
فول بالطحينة
طريقة عمل فول بالطحينة
للشيف شربيني
مقادير فول بالطحينة
فول مدمس
بصل أخضر
ثوم مفروم
عصير ليمون
كمون
شطة
ملح وفلفل
طحينة
زيت زيتون
بقدونس مفروم
نعناع مفروم
هريسة
كزبرة خضرا
خيار مخلل
عيش بلدي
طريقة عمل فول بالطحينة
* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل الأخضر
* يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع
* يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم مع العيش