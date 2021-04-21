بعد تصريحاتها الجريئة في شيخ الحارة.. أبرز إطلالات إلهام شاهين

إطلالات إلهام شاهين

تصدرت الفنانة إلهام شاهين مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد ما ظهرت في برنامج شيخ الحارة التي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وأدلت إلهام شاهين ببعض التصريحات الجريئة المثيرة للجدل.



أبرز إطلالات إلهام شاهين

وتعتبر إلهام شاهين من النجمات التي تخطف الأنظار دائما وبالأخص عند ظهورها على السجادة الحمراء و حضور المهرجانات الفنية، وتحرص إلهام شاهين على اختيار إطلالاتها فساتينها بعناية شديدة.





وتفضل إلهام شاهين التنوع والتجديد بين التصميمات المختلفة و التي تتناسب مع قوامها الممتلئ، كما أنها لفتت الأنظار في الآونة الأخيرة باختيارها للألوان المبهجة على عكس الأعوام السابقة فكانت ترتدي الأسود في أغلب المناسبات.



وتقوم إلهام شاهين بتنسيق قطع المجوهرات الفخمة والقيمة التي تزيد من أناقتها و تمنحها مظهرا جذابا، إضافة إلي أنها تعتمد على صيحات المكياج و تسريحات الشعر التى تبرز جمالها.



إليكم الصور التي تبرز أناقة الفنانة إلهام شاهين ..