محمد رمضان : عيش المغامرة معايا بشخصيتي في فري فاير

نشر الفنان محمد رمضان ، صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام.

وعلق رمضان قائلا : " عيش المغامرة معايا بشخصيتي في #فري_فاير".

ويشارك محمد رمضان ، فى بطولة مسلسل «موسى» بطولة كل من سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل موسى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشرة ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.



