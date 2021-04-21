مقابل الطلاق .. زوجة ملياردير شهير تطلب 450 مليون جنيه استرليني

حصلت السيدة الروسية المقيمة في لندن على 450 مليون جنيه استرليني من زوجها مقابل الطلاق، بما يعادل 41% من ثروة زوجها، ويعتبر أكبر تسوية طلاق حدثت في التاريخ المعاصر.

وفقا لما ورد في صحيفة " صن" البريطانية،فإن السيدة تاتيانا احمدوفا زوجة فرهاد أحمدوفا الملياردير الروسي الشهير، طالبت زوجها بتعويض مالي حوالي 450 مليون جنيه استرليني، وذلك بعد أن تسبب في انهيار الحياة العائلية بسبب إهماله المستمر لأسرته.

قامت السيدة تاتيانا بطلب 70 مليون جنيه إضافية كتعويض من غبنها، بعد علمها بأنه ساعد والده في إخفاء الأصول الخاص به و التي من شأنها مضاعفة ثروته و زيادة التعويض التي تحصل عليه .

اتهمت السيدة تاتيانا نجلها الأكبر بإنضمامه إلى صف والده، و طالبته بتعويض 70 مليون جنيه استرليني من قبل ،/ و لكن شهدت أمام المحكمة أنها حصلت على 8 ملايين فقط حتى الآن .

جدير بالذكر أن القاضي استمع للسيدة و زوجها، و قررت المحكمة إعطاء 41% من ثروة الملياردير الروسي الشهير لطليقته كتسوية عادلة للطلاق .