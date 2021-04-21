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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع .. أسباب ارتجاع المريء في رمضان وطرق العلاج

اسباب ارتجاع المريء
اسباب ارتجاع المريء

نشرت الدكتورة سهام سوقية، أخصائي التغذية منشور جديد خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وقالت أن شهر رمضان و فترة الصيام فرصة جيدة لمن يعاني من ارتجاع المريء ومشاكل في الجهاز الهضمي 
 

ولكن تبدأ المشاكل لصحة الجهاز الهضمي عند الافراط في تناول الطعام و نوعيته و خصوصا بعد ساعات صيام طويلة، وخصوصًا الذين يعانون بسبب ارتجاع المريء والحموضة والانتفاخات

وللتغلب على مشكلات الجهاز الهضمي، ومنها  ارتجاع المريء  تنصح لدكتورة سهام سوقية بما يلي:

تناول الطعام باعتدال وببطء


لا تتناول الطعام بسرعة و شراهة فعندما تمتلئ المعدة جدًا، وخصوصا بطعام غير صحي كالطعام المقلي وغيره ستتعرض للمزيد من ارتجاع المريء. 


تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر بدلاً من وجبة او وجبتين كبار في اليوم وامضغ جيدا و لا تستعجل في تناول الطعام

 

تجنب هذه الأطعمة

الأطعمة المالحة .. والأطعمة التي تحتوي على توابل حارة 
الطعام الدسم 
تجنب الأطعمة المقلية واستبدالها بطرق طهي صحية
الحلويات 
النعناع
الأطعمة الغنية بالتوابل 
الطماطم والبصل والثوم 
الكحول 
حاول تجنب الشوكولاتة 
اعتدل جدا  في شرب القهوة والشاي 
تجنب المشروبات الغازية
تجنب التدخين 
تجنب البصل / صلصة الطماطم / الليمون / البرتقال / الكاتشب 
لانهم جميعا من اهم مسببات الحموضة و الحرقة

 

 لا تستلقي بعد الطعام


عندما تقف ، أو حتى ان بقيت  جالسًا ، فإن الجاذبية تساعد في إبقاء الحمض في المعدة ، حيث ينتمي، لذلك لا تأخذ قيلولة ولا تنام مساءا مباشرة بعد العشاء انتظر بين ساعتين الى ثلاث ساعات بعد الطعام لتذهب الى النوم 
وعند النوم اجعل رأسك مرتفع قليلا عن مستوى جسمك واستخدم مخدات مرتفعة قليلة و مريحة

 

لا تتحرك بسرعة كبيرة


تجنب التمرينات العنيفة لبضع ساعات بعد تناول الطعام. التنزه بعد العشاء جيد ، لكن التمرين الأكثر شدة ، خاصة إذا كان ينطوي على الانحناء ، يمكن أن يرسل الحمض إلى المريء. ولذلك لا تمارس الرياضات الشديدة بعد تناول الطعام مباشرة انتظر ساعتين

 

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