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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة صادمة.. تطور الحالة الصحية لطفلة بريطانية ولدت بقلب خارج جسدها.. تفاصيل

صدى البلد

اكتشف والدا الطفلة البريطانية فانيلوب هوب ويلكينز والتي تعد أول طفلة في الممكلة المتحدة تعيش بعد ولادتها وقلبها خارج جسدها مفأجاة صادمة بشأن تطور الوضع الصحي لها.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية أوضح الأطباء المعالجون لوالدي الطفلة نعومي فيندلاي ، 35 عامًا،  وعميد ويلكنز ، 47 عامًا، أن ابنتهما مهددة بالإصابة بالعمي قريبًا. 

وأضاف الأطباء المعالجون للطفلة ذات الـ 3 سنوات أنها تعاني بالفعل من من ضعف البصر ومن المتوقع أن تصاب بالعمى بشكل كامل بحلول سن السابعة من عمرها.

جدير بالذكر اكتشاف والدة الطفلة فانيلوب هوب ويلكينز إصابتها بإنتباذ القلب -وهو عيب خلقي يقع فيه القلب في حالةٍ شاذة خارج الصدر إما جزئيًا أو كليًا- أثناء إجرائها للفحص الطبي بعد 6 أسابيع من حملها. 

وتحدث هذه الحالة النادرة جدًا والتي يتوفي 90% من الحالات منها عندما لا ينمو عظم ثدي  الجنين بشكل طبيعي، لكن من حسن حظ  فانيلوب هوب أنها عاشت بعد نجاح عملتها الجراحية بعد ولادتها مبكرة بخمس أسابيع.  

 وفي وقت سابق، نبهت فرانسيس بويلوك، استشاري أمراض قلب الأطفال في مستشفى جلينفيلد، إن فرصة فانيلوب للنجاة في البداية تبدو مستبعدة، مبينةً: "رأيت حالة واحدة في مرحلة الجنين قبل حوالي 20 عاماً لكن أنهي الحمل".

وواصلت: " أجريت بحثاً سريعاً في جوجل، كما يفعل الجميع، ومن ثم بحث موسع في المنشورات، ولكن ذلك لم يفدني كثيراً، لأنه ليس هناك الكثير الذي يجب أن يستمر، والحالات كلها مختلفة جداً".

ولكن بعد 3 عمليات جراحية أجراها فريق طبي يضم 50 فرداً، لإعادة قلبها داخل صدرها، وخلق قفص صدري اصطناعي وعظمة القص أصبحت تعالج بنجاح من في المملكة المتحدة.

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حملة طفل المملكة المتحدة مستشفي فريق قفص صدري الوضع الصحي نمو عمى

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