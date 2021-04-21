أمن غذائي.. إنشاء أول شركة بين مصر والسودان للإنتاج الحيواني.. فيديو

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون بين مصر والسودان في النواحي الاقتصادية تعاون متميز، ويوجد شراكة وإتفاقيات بين الوزارة وشركة إتجاهات السودانية لتوريد اللحوم وتبادل السلع الغذائية، ويأتى توقيع مذكرة التفاهم بهدف تحقيق التبادل التجاري والأمن الغذائي لشعبى وادي النيل.

وأضاف المصيلحي خلال كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي وأذاعتها فضائية تن أن تأسيس الشركة المشتركة برأس مال كبير يهدف للمضى قدماً للمزيد من التعاون الاقتصادي والتبادل السلعي والتجارى والصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي فى مجال اللحوم والزراعة وكثير من السلع بما يدعم الاقتصاد القومي للبلدين، وأشار المصيلحي الي أن هذا التعاون الاقتصادي هو نتاج عمل جاد وكبير امتد لسنوات.

وشهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق الركن ميرغني إدريس مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة لوزارة الدفاع السودانية.

وتختص مذكرة التفاهم بتأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية في مجال مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية المختلفة، بحضور محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة، و اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.