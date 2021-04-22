أستاذ موارد مائية: إثيوبيا تحسن من صورتها أمام المجتمع الدولي بقرارها الأخير

سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن طلب إثيوبيا اليوم بعمل اجتماعات جديدة بشأن سد النهضة، يتم من أجل أن تحسن من صورتها أمام المجتمع الدولي.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يتم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على وضع قواعد الملء و التشغيل، وإثيوبيا تطالب باستمرار المفاوضات.



ولفت إلى أن إثيوبيا رفضت وساطة اللجنة الدولية الرباعية فى ملف سد النهضة، ولكن طلبت أن يكون للمراقبين الدوليين دور.



وأشار إلى أن مصر و السودان من الممكن ان توافقا على طلب إثيوبيا بعمل اجتماعات جديدة، واذا كانت إثيوبيا تماطل فالجميع سيعلم والمجتمع الدولى سيعرف.



وأوضح أن إثيوبيا خلال الفترة الماضية تراوغ، ولا تريد الوصول لـ اتفاق يرضى الجميع، وأن إدعاء إثيوبيا بأن السد لا يضر وهو يخزن 15.5 مليار متر مكعب من الماء.



وكشف أن إثيوبيا فتحت بوابات السد ومن الممكن أن تبدأ فى وضع الخرسانات.



وأكد أنه فى حالة العلو بالخرسانة سيتم غلق البوابات مرة أخري، وما قامت به إثيوبيا أمر إخباري.



