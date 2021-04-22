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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد نط الحبل

إنقاص الوزن وتحسين البشرة أبرزها.. 6 فوائد صحية لقفز الحبل للنساء

نط الحبل
نط الحبل

كان التخطي قفز الحبل دائمًا جزءًا مهمًا من طفولتنا شوهدت الفتيات وهن يملن، لكننا لم نكن ندرك بعد ذلك فوائده الصحية. يذهب الكثير منا إلى تمارين التخطي أي قفز الحبل للحفاظ على لياقتنا وقدوتنا، إلى جانب ذلك ، فإن التخطي له العديد من الفوائد الصحية الأخرى للمرأة.

فيما يلي بعض الفوائد المفاجئة للتخطي.

1. يساعد في إنقاص الوزن

 

تعتمد معظم النساء على القفزات للحفاظ على رشاقة الجسم وتحقيق فقدان الوزن. عندما نؤدي نط الحبل ، يتم تحفيز عضلات الجسم بالكامل. هذا يحافظ على وزن الجسم. إنه أحد أسهل الخيارات بالنسبة لك.

2. مفيد للصحة العقلية

 

لا شك أن التخطي مفيد للدماغ أيضًا. المزيد من مشاركة الجسم في التمارين البدنية ستحقق نموك العقلي. قد لا تصدق ذلك ولكن بعد القيام بذلك لمدة 4 إلى 6 أشهر ستشعر أنك بعيد عن المرض العقلي والحزن.

3. يحافظ على صحة قلبك

 

قد يؤدي التخطي إلى جعل القلب قويًا وصحيًا. نظام القلب والأوعية الدموية لدينا هو وسيلة توصيل لتدفق الدم إلى القلب عبر الشرايين والأوردة. يحسن التخطي هذه الدورة ومن ضيق التنفس أو فقدان القدرة على التحمل. فهو لا يحسن أنظمة ضخ القلب فحسب ، بل يمنع أيضًا تجلط الدم.

4. يزيد من قدرتك على التحمل

 

يتضمن التخطي عمومًا قدرًا كبيرًا من القدرة على التحمل. يمكنك الحصول على فكرة أفضل عن ذلك بعد القيام بذلك بشكل منتظم لمدة شهر إلى شهرين. في الأيام الأولى ، لن يسمح لك بالمشاركة في الكثير من التمارين ولكن تدريجيًا ستعرف أن القدرة على التحمل قد ازدادت كثيرًا. كما أنه سيعزز مستوى الطاقة من خلال القيام بمزيد من النشاط البدني.
 

5. يساعد على تحسين البشرة

للحصول على بشرة خالية من العيوب ، فإن أفضل طريقة هي ممارسة الرياضة . قلة منا فقط لديهم الوقت لزيارة صالة الألعاب الرياضية بسبب الجدول الزمني المزدحم ، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك عذراً لعدم القيام بذلك. من السهل القيام بذلك إذا كان الهدف من التخطي هو الحصول على بشرة رائعة.

6. يساعد على تحقيق التنسيق وخفة الحركة

هناك العديد من فناني الدفاع عن النفس والرياضيين ولاعبي التنس الذين غالبًا ما يشملون القفز على الحبل في تدريبهم.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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