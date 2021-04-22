فوائد العجوة للرضع وصفات تساعد على التسمين

أعطى رضيعك منقوع التمر وسوف تذهلين من الفوائد

فوائد العجوة للرضع وحديثي الولادة، قال الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بمعهد التغذية، أن الأمهات يعانين أزمة عدم تناول أطفالهن للكثير من الأكلات ونصح الأمهات بالخرص على تناول الرضيع التمر أو منقوع التمر بحيث يتذوقة الرضيع.

فوائد العجوة للرضع

وأضاف "نزيه" خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة، أنه يجب أن نعود للنمط الغذائي التقليدي والابتعاد عن الوجبات المستحدثة والتي وردت من مجتمعات درجة حرارتها مختلفة، وكذلك نمط حياتها وعملها.

ونصح رئيس وحدة التثقيف الغذائي الأمهات بإعداد ساندوتشات " العجوة المنزلية" لأطفالهن في المدارس باعتبارها سهلة التناول ويحبها الأطفال، مؤكدًا أنها تمنح الطفل الطاقة والنشاط والتركيز الذي يحتاجه خلال يومه الدراسي.

وعن فوائد العجوة أوضح "نزيه" أنها تحتوي على المغنيسيوم والكاليسوم والحديد والبوتاسيوم أما السمسم المضاف لها يحتوي على مادة دهنية "زيت السمسم" بالإضافة إلى جرعة من البروتين النباتي وألياف مفيدة للطفل، وأكد أن هذه الوجبة كان يتناولها الأطفال منذ 50 عام وكانت سببًا في الطاقة والتركيز.

وصفات التمر للرضع



الشوفان بالخضار: قومي بسلق الشوفان وبقطع مختلف أنواع الخضراوات قطع صغيرة. ثم ضعي المكونات في المياه المغلية لتلاحظي أن الخضراوات أصبحت لينة وبعد ذلك قومي بإضافة الشوفان الى الخضار وقدمي هذا الطبق إلى طفلك الرضيع.

-الشوفان بالتمر والموز: يعتبر الموز مفيد للرضع إذ يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها. لذلك، أضيفي التمر إلى الشوفان والمياه المغلية وانتظري ليصبح التمر طريًا وقومي بهرس الموز وأضيفيه إلى الخلطة.

-مهروس الشوفان والأفوكادو والسبانخ للرضع: ½ كوب ماء، ¼ كوب شوفان، ¼ كوب من أوراق السبانخ ½ ثمرة أفوكادو مقشرة ومقطعة مكعبات 2 ملعقة كبيرة حليب الأم أو حليب صناعي، طريقة التحضير :على نار متوسطة، ضعي الماء، واتركيه حتى يغلي. أضيفي الشوفان، واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق. أضيفي أوراق السبانخ، واتركيه الخليط لمدة 3 دقائق،ضعي الخليط في محضرة الطعام، ثم أضيفي الأفوكادو، واهرسي ناعمًا. أضيفي الحليب، وقلبي جيدًا ثم قدميه لرضيعكِ.

فوائد منقوع التمر للرضع

من فوائد منقوع التمر للأطفال ما يلي :

•يخلّص من مشاكل الهضم لدى الأطفال، عن طريق دوره في زيادة ليونة الأمعاء، والقضاء على الإمساك وعسر الهضم؛ لاحتوائه على الألياف الغذائية، وذلك من خلال مزج ثلاث حباتٍ من التين المجفف في كوبٍ من الماء، وتناول المنقوع على الريق، كما يمكن مزج ثلاث حباتٍ من التين مع كوبٍ من الحليب والزبيب، وتناول المزيج على الريق، أو عن طريق شرب عصير التين والخوخ بتناول كوبٍ منه صباحًا على الريق.

•يقوي الدم، ويمنع الإصابة بفقره، بفضل احتوائه على نسبةٍ مرتفعةٍ من المعادن الأساسية أهمها الحديد.

• يقوي العظام، ويضمن النمو السليم للجسم؛ لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم.

•التمر و العجوة يزيد النشاط البدني، ويقوي القدرة على التحمل، ويقلّل التعب،عن طريق تنشيط الدورة الدموية؛ لاحتوائه على السكر.

•يتخلّص من مشاكل نقص الوزن، حيث يزيد الوزن بشكلٍ آمنٍ وطبيعي.

•يقاوم الرشح والسعال، ومشاكل الأنف والحنجرة. يعالج مشاكل الجهاز التنفسي، والقصبات الهوائية.

•يعالج الربو، وبعض أمراض الصّدر الأخرى، كالتهاب الشعب الهوائية، وآلام الحلق.

•يتخلّص من مشاكل النحافة المفرطة لدى الأطفال، وذلك من خلال تناول كميةٍ مناسبةٍ منه يوميًا، أو من خلال نقع ست حبات من التين المجفف مع ثلاثين غرامًا من الزبيب في كميةٍ مناسبة من الماء، وترك المزيج ليلةً كاملة، وتناوله في اليوم التالي، وذلك بتناول الثمار وشرب الماء الخاص بالمنقوع.

منقوع التمر للرضع عمر شهر

العجوة تقوي الجهاز المناعي، ويمنع تعرض الطفل للعديد من الأمراض المُزمنة والخطيرة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين ج.



فوائد التمر للرضع في الشهر الأول



العجوة يقوى العظام ويشعر بالشبع ويقوى الذاكرة ويعالج الربو وينظف القفص الصدري ومهدئ جيدا للسعال.

منقوع التمر واليانسون للرضع



العجوة يتم تقع التمر فى اليانسون للرضع ويهرس وياكل يساعد فى تهدئت مغص الرضيع ويسد حاجتى الغذائية ويمدة بالكثير من الفوائد ويقوي جهاز المناعة لدي الرضيع.

التمر للرضع في الشهر السادس

العجوة يساعد التمر الرضيع فى الشهر السادس على رفع نسبة التركيز وتهدئتةاللثة نتيجة التسنين وتقوية العظام وحماية الجهاز الهضمي ويساعد فى موازنة السكر والحيوية والنضارة.

فوائد منقوع التمر للرضع يسمن



التمر العجوة يخلّص من مشاكل الهضم لدى الأطفال، عن طريق دوره في زيادة ليونة الأمعاء، والقضاء على الإمساك وعسر الهضم؛ لاحتوائه على الألياف الغذائية، وذلك من خلال مزج ثلاث حباتٍ من التين المجفف في كوبٍ من الماء، وتناول المنقوع على الريق، كما يمكن مزج ثلاث حباتٍ من التين مع كوبٍ من الحليب والزبيب، وتناول المزيج على الريق للرضع سواء مهروس أو مطحون، أو عن طريق شرب عصير التين والخوخ بتناول كوبٍ منه صباحًا على الريق،يساعد على التسمين للرضع وفوائد عديدة.