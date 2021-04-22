ليبيا وإيطاليا تتفقان على ضرورة خروج المرتزقة من طرابلس

شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الخميس، على "التزام إيطاليا بتحقيق الاستقرار في عملية يقودها الليبيون".

وقال دي مايو، في أعقاب اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في روما، إنه أكد أيضا إعادة فتح وشيك للقنصلية اللإيطالية العامة في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية، عن دي مايو قوله إن: “تعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا، وهذا عنصر مركزي، يؤكد التزام إيطاليا بوحدة الأراضي الليبية.. وفي هذا الصدد، أذكّر أيضًا بقرار إنشاء قنصلية فخرية في مدينة سبها بفزان، ما يؤكد كذلك الاهتمام الذي توليه إيطاليا لجميع مناطق ليبيا”.

وأكد ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وفتح الطريق الساحلي.

وقالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إن الحكومة الليبية الجديدة تأمل عودة الشركات الإيطالية إلى البلاد، والعمل على الطريق السريع في أسرع وقت ممكن.

وأشارت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك، إلى أن لجنة المتابعة لوزارتي خارجية إيطاليا وليبيا ستجتمع سنويا بالتناوب في البلدين لتنفيذ الاتفاقيات.

وأضافت تقول: “نرحب بافتتاح القنصلية الإيطالية في بنغازي”.

وتابعت المنقوش: “يجب تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة أساليب تنفيذ وقف إطلاق النار وخروج القوات الأجنبية من ليبيا”.