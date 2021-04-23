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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

١٥ نصيحة .. فن اتيكيت إستقبال الضيوف

صدى البلد

يعرف شهر رمضان بالزيارات المتكررة والعزومات ولذلك يجب ان تكوني علي علم بفن اتيكيت استقبال الضيوف .

 

-الخطوات الاساسية فى اتيكيت الاستقبال

1-لا تفتحين الباب وانت ترتدى ملابس البيت (الروب مثلا)او الشبشب الا فى حالة استقبالك للمقربين جدا.

2-يجب ان تفتحى الباب بنفسك للضيوف خاصة اذا جاءوا بموعد محدد من قواعد الاتيكيت.

3-عليك ان تدعى ضيوفك للجلوس قائلة (تفضلوا بالجلوس) لأن الشخص المهذب لا يجب ابدا ان يجلس الا اذا دعى للجلوس ما عدا المقربين.

4-مراعاة ان يكون المنزل نظيفا وخاصة الحمام ووضع فوطة نظيفة وصابونة مع ان المفروض ان يكون دائما المنزل نظيفا.

5-اذا كان عدد المدعوين كبيرا يجب مراعاة ان يكونوا من نوعيه غير متنافرة حتى لا تحدث مشاكل او مشادات اثناء الحديث.

6-عند الحديث يجب تجنب الثرثرة والتحدث عن نفسك كثيرا واعطاء فرصة للضيف للحديث والاصغاء له باهتمام.

7-تجنب دعوة احد العزاب وحيدا مع مجموعة من المتزوجين وان كان لابد فعليك دعوة عازب اخر معه

8-احرصى على راحة ضيوفك واهتمى بدرجة حرارة الغرفة التى تستقبليهم فيها وكونى بشوشة ومرحة فالتبسم سلوك راق عند الاستئذان او السؤال او التهنئة.

9-اذا تسببتى فى جرح شعور احد فعليك الاعتذار فورا.

10 كونى هادئه دائما ومبتسمة حتى فى مواقف الحزن فالابتسامة تخفف من احزان الآخرين

11- اذا انسكب بعض الشاى او القهوة على الارضية او انكسر اناء فيجب التخفيف من شأن ما حدث بالقول مثلا (حصل خير)

12-يمكن لاى ضيف ان يطلب فنجان اخر من القهوة او الشاى

13-يجب عند استقبال ضيوفك طرح سؤال عام على الجميع مثل(هل تشربون القهوة) قد يكون الرد بالنفى مراعاة للاذواق لذلك من الافضل احضار صينية القهوة وتقديمها لمن يريد ومن لايرغب فيمكن تقديم اى مشروب اخر

 

14- بعد تناول القهوة عليك اقتراح تقديم العصير او اى شىء اخر وذلك دليل على اهتمامك بالضيوف 

 

15- لا تحاولى ان تظهرى امام ضيوفك بمستوى اعلى من مستواك فذلك سيثير التساؤلات ويسيىء إليك.

 

استقبال اتيكيت الإتيكيت شهر رمضان قواعد الإتيكيت

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