أرخص 5 سيارات في دولة الكويت لـ موديلات 2021|صور

يبحث الكثير عن اقناء سيارة جديدة تحمل اطلالة العام 2021 مع عدة تجهيزات اخرى، ربما تتعلق بوسائل الامن و السلامة، أو التقنيات المستخدمة داخليًا، إلى جانب التصميم الخارجي و الذي يختلف من شخص إلى اخر حسب رغبته، بالاضافة عامل السعر و الذي يشكل أهمية كبيرة لدى الكثير.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة باسعار ارخص 5 سيارات في دولة الكويت لـ موديلات 2021.

1 – هيونداي اكسنت موديل 2021

تحتوي هيونداي اكسنت موديل 2021 على على نوعين من المحركات كلاهما رباعي الاسطوانات، الاول سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 135 نيوتن/متر.

و الثاني بسعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصان، مع 154نيوتن/متر من عزم الدوران، و تتارع تلك المحركات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات.

و يبلغ سعر السيارة هيونداي اكسنت موديل 2021 في دولة الكويت بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 4.250 دينار كويتي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 4.450 دينار كويتي.

2 – سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

تأتي ديزاير بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصان، مع 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، و تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.2 لتر لكل 100 كم.

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2021 بقيمة قدرها 2.950 دينار كويتي.

3 – سوزوكي بالينو موديل 2021

تنتمي سوزوكي بالينو إلى فئة الهاتشباك، و تستمد قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 95 حصان، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع سرعة قصوى تقدر بـ 170 كم/ساعة.

و تقدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 3500 دينار كويتي.

4 – ميتسوبيشي اتراج موديل 2021

يبلغ طول السيارة نحو 4305 متر، و بعرض 1670 متر، و 1515 للارتفاع، بينما تستمد قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تبلغ 170 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، و يمكنها الوصول من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 14 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GLX BASE 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 3000 دينار كويتي.

الفئة الثانية أتوماتيك موديل GLX MID OPTION 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 3200 دينار كويتي.

5 – ميتسوبيشي ميراج موديل 2021

تاتي ميراج بمحرك سعة 1200 سي سي، بقوة 76 حصان، مع 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تقدر بـ 170 كم/ساعة، و يمكنها قطع مسافة من 0 لـ 100 كم في غضون 12.4 ثانية، تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

و يبلغ السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2021 داخل دولة الكويت بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GLX 2021محرك 1200 سي سي بسعر 2899 دينار كويتي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLS 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 3099 دينار كويتي.