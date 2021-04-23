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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 مكونات لعلاج جفاف البشرة في اسبوع

صدى البلد

سيعرف الأشخاص ذو البشرة الجافة شعورهم عندما يكون لديهم بشرة مشدودة وجافة ومتقشرة دائمًا. يمكن أن يؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى مشاكل حب الشباب والحساسية والطفح الجلدي والحساسية. لكن البشرة الجافة ليست مشكلة لا يمكن حلها.

 

 يعد تنظيم روتين العناية بالبشرة بعناية باستخدام النوع الصحيح من المكونات هو الخطوة الأولى للشفاء وتهدئة البشرة.

"سواء كان السبب وراثيًا أو بيئيًا ، فإن البشرة الجافة لها حل واحد فقط: مكونات غنية بالترطيب ويمكن أن تتعرف علي المكونات التي ترطب وتجدد بشرتك.

 


حمض الهيالورونيك

 

هذا هو أحد أكثر مكونات الترطيب شيوعًا وهو جيد ليس فقط للبشرة الجافة ولكن لجميع أنواع البشرة. لا يجذب حمض الهيالورونيك الماء إلى بشرتك فحسب ، بل يمكنه أيضًا الاحتفاظ بها. اقترح الدكتور ميتال استخدامه مع مرطب.

 

زبدة غنية

تعمل الكريمات والمطريات الغنية بالزبد بشكل رائع لهذا النوع من البشرة لأنها تساعد في تكوين طبقة رقيقة من الحماية. بعض المكونات التي يجب البحث عنها هي زبدة الشيا وزبدة الزيتون. قال طبيب الأمراض الجلدية: "إنها توفر الرطوبة لخلايا الجلد ، وتعزز تجديدها ، وتخفف الالتهاب".

 

جلسيرين

يعد الجلسرين أحد أكثر مكونات العناية بالبشرة التي لا تحظى بالتقدير المطلوب ، فهو يساعد على جذب الماء إلى البشرة. استخدميه على شكل سيروم أو مرطب.

 

 نصيحة: قبل أن تمضي في استخدامه - تدرب على تقنية الترطيب ، أي رش وجهك بالماء وبينما يكون رطبًا ، قم بتطبيق المنتج للحصول على أقصى قدر من الامتصاص.

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