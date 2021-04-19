نقص الماء والسهر .. نصائح للعناية بالبشرة في شهر رمضان

العناية بالبشرة

تنسى أغلب الفتيات والسيدات العناية ببشرتهن في شهر رمضان، وهو ما يتسبب في بهتانها، وذلك لأن البشرة في شهر رمضان تتعرض للجفاف بسبب عدم شرب الماء لفترات طويلة.

نصائح للعناية بالبشرة في شهر رمضان

وقالت خبيرة التجميل مريم جاد، أن العناية بالبشرة في رمضان مع نقص الماء واضطراب ساعات النوم تساعدك على تجنب مشكلات البشرة طوال العام والحصول على بشرة نقية بعيدة عن المشاكل والعيوب .



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وقدمت مريم جاد لموقع صدى البلد الإخباري في تصريح خاص ، مجموعة من نصائح العناية بالبشرة خلال شهر رمضان، والتي يمكن من خلالها الحفاظ على البشرة نضرة ومثالية، ومن أهم هذه النصائح ما يلي:

- كريم واقي الشمس :

استخدمي كريمات الحماية من الشمس بانتظام، لا تستخدمي الكريم الواقي من الشمس ولكن استخدمي كريم الحماية من الشمس يوميا عند الخروج وذلك للحفاظ على بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية التي تضر بالبشرة وتسبب عدم توازن لون البشرة.



- مستحضرات التجميل :

لا تستخدمي الكثير من مستحضرات التجميل قبل الخروج إلى الشمس في نهار رمضان لأنها قد تسبب البقع الداكنة، وحاولي أن تكون مستحضرات التجميل التي تستخدمينها مصنوعة من المواد الطبيعية وابتعدي عن المواد الكيميائية وخاصة التي تحتوي على الكحول.



- العطور :

لا تستخدمي العطر على جلدك مباشرة قبل الخروج الى الشمس لأنها تتفاعل مع أشعة الشمس وتسبب حروقا للجلد لذلك ضعي العطر على ملابسك قبل ارتدائها حتى لا تلمس جلدك مباشرة.



- تقشير البشرة في الصيف :

احرصي على تقشير وصنفرة الجلد بانتظام طوال فصل الصيف، و استخدمي المواد الطبيعية بدلا من المواد الكيميائية فيمكنك استخدام الملح او السكر او دقيق الشوفان في صناعة المقشر الطبيعي الذي ستعتمد طوال الصيف لتقشير بشرتك، واستخدمي المقشر مرة واحدة أسبوعيا حتى تتخلصي من خلايا الجلد الميتة وتتخلصي من المظهر الباهت ومن البقع الداكنة.



- ترطيب البشرة :

رطبي بشرتك باستمرار من الداخل ومن الخارج ، من الداخل عن طريق شرب المياه بكميات كبيرة طوال اليوم فيما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا، أما خارجيا فاحرصي على ترطيب بشرتك بالكريمات المغذية والمرطبة يوميا واستخدمي الأقنعة المرطبة مرة الى مرتين أسبوعيا لأن الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف يتسبب جفاف البشرة.



- التعرض لأشعة الشمس :

عند التعرض للشمس خلال النهار مثلا أثناء جلوسك على الشاطئ أو أمام حمام السباحة، لا تكتفي بوضع كريم الحماية من الشمس مرة واحدة فقط ولكن احرصي على تكرار وضعه كل ساعتين حتى تضمني الحصول على افضل النتائج ومقاومة اشعة الشمس الضارة قدر الإمكان.



وأفادت مريم جاد، انه لا يجب ان تضعي كل تركيزك في الحفاظ على بشرتك وجهك فقط ولكن احرصي على ترطيب منطقة حول العينين ومنطقة الشفتين بالإضافة الى يديك وقدميك، لأنك اذا اهملت العناية ببشرة تلك الأجزاء ستعاني من علاج المشكلات التي ستتسبب فيها الشمس طوال العام.