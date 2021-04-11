أبرزها علاج مشاكل البشرة .. العرقسوس فوائد لا حصر لها

مشروب خارق

أجريت العديد من الأبحاث حول فوائد العرقسوس ، ووجد أنه يمتلك مزايا صحية لا حصر لها فهو يساعد فى علاج عدد كبير من الأمراض والوقاية منها.

ولا تقتصر فوائد العرقسوس على الصحة فقط بل له دور مهم فى الشق التجميلي وعلاج مشاكل البشرة.

نقدم لكم أهم فوائد العرقسوس الصحية والتجميلية وفقا لما جاء فى موقع “ healthline ” .

علاج مشاكل البشرة



يحتوي جذر العرقسوس على أكثر من 300 مركب ، يُظهر بعضها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، ويستخدم مستخلص جذر العرقسوس لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، بما في ذلك حب الشباب والأكزيما .

يقلل من ارتجاع الحمض وعسر الهضم



غالبًا ما يستخدم مستخلص جذر العرقسوس للتخفيف من أعراض عسر الهضم ، مثل ارتجاع الحمض" الحموضة " واضطراب المعدة وحرقة المعدة.

يخفف مستخلص جذر العرقسوس أيضًا من أعراض مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، بما في ذلك الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة .

أشارت دراسة أخرى أنه كان أكثر فاعلية في تقليل الأعراض على مدى عامين من مضادات الحموضة الشائعة الاستخدام

علاج القرحة الهضمية



القرحة الهضمية هي تقرحات مؤلمة تظهر في معدتك أو أسفل المريء أو الأمعاء الدقيقة، تحدث عادة بسبب الالتهاب الناتج عن بكتيريا الملوية البوابية .

خصائص مضادة للسرطان



نظرًا لاحتوائه على العديد من المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، فقد تمت دراسة مستخلص جذر العرقسوس لتأثيراته الوقائية ضد أنواع معينة من السرطان، وقد يساعد مستخلص جذر العرقسوس في علاج التهاب الغشاء المخاطي للفم التي يعاني منها المصابون بالسرطان .

أمراض الجهاز التنفسي العلوي



نظرًا لتأثيراتها المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات ، فقد يساعد كل من مستخلص جذر العرقسوس والشاي في تحسين أمراض الجهاز التنفسي العلوي ويساعد في تخفيف الربو ، خاصة عند إضافته إلى علاجات الربو الحديثة ، كما أن شاي جذر العرقسوس ومستخلصه قد يقي من التهاب الحلق ويمنع التهاب الحلق بعد الجراحة .

يحمي من التسوس



ومن فوائد العرقسوس التى لايعرفها كثيرون هى دوره في الحماية من البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان.

الفوائد المحتملة الأخرى



يرتبط مستخلص جذر العرقسوس بالعديد من الفوائد المحتملة الأخرى، ابرزها:

تحسن مرض السكري

في دراسة استمرت 60 يومًا على الفئران ، أدى تناول مستخلص جذر العرقسوس يوميًا إلى تحسن كبير في مستويات السكر في الدم وصحة الكلى



تقليل أعراض سن اليأس

تم اقتراح خلاصة جذر عرق السوس كعلاج للهبّات الساخنة أثناء انقطاع الطمث، ومع ذلك فإن الأدلة على فعاليتها لهذا الغرض محدودة.



زيادة فقدان الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن احد فوائد العرقسوس التى تحدث اذا تم تناوله بانتظام الى أنه يقلل من مؤشر كتلة الجسم (BMI) ويدعم فقدان الوزن ومع ذلك ، لم تجد دراسات أخرى أي آثار على الوزن

تنبيه

بالرغم من فوائد العرقسوس العديدة إلا أن الاكثار منه يسبب العديد من الأضرار الصحية منها ارتفاع ضغط الدم.