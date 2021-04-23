هبة مجدي تشوق جمهورها للحلقة القادمة من مسلسل "موسى"

اتبعت الفنانة هبة مجدي أسلوب التشويق مع جمهورها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" علي مشاهدة الحلقة القادمة من مسلسل "موسي"



نشرت هبة مجدي صورة لها من المسلسل، وكتبت قائلة: "تفتكروا موسى هيلاقي شفيقة ولا إيه اللي هيحصل؟".



وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.



ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.