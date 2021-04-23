رئيس جامعة دمنهور يكشف تفاصيل المهرجان الإلكتروني الأول للجوالة

قال عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن المهرجان الإلكتروني الأول الجوالة والمرشدات يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي في الملتقى الشباب الذي عقد في جامعة القاهرة عام 2018، الذي شدد خلاله الرئيس السيسي على ضرورة عودة الأنشطة الاشتراكية والثقافية في الجامعات المصرية.

واوضح "صالح" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجامعات المصرية وضعت خطة من أجل عودة هذه الأنشطة الإرشادية، مشددا على أهمية ممارسة الأنشطة في ظل الوباء.

وأضاف عليه قمنا بإنشاء المهرجان الإلكتروني الأول لجوالة جامعة دمنهور تحت شعار "معا سننتصر على فيروس كورون"، موضحا أن أول يومين من المهرجان سيتم ممارسة الأنشطة إلكترونيا وبعدهم سيتم ممارسة الأنشطة بصورة واقعية وطبيعية.



ولفت إلى أن هذه الأنشطة تحتوي على أنشطة ثقافية وفنية ورياضية ومجتمعية، موضحا أن صفحة جوالة دمنهور ستضع مجموعة من الأسئلة ومن خلالها سيتم تقييم الطلاب على أساس الإجابة على الأسئلة.



وأشار إلى أن الدولة المصرية تميزت في مواجهة أزمة كورونا بشهادة منظمة الصحة العالمية، موضحا أن هناك استمارة يمكن للطلاب من خلالها التقدم في المهرجان، منوها إلى أن كل طلاب الجوالة مشاركين بالفعل في المهرجان.

