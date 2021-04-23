حكم إفطار المرضع في شهر رمضان.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول “ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع"؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو رضيعهما جاز لهما الفطر في رمضان، وعليهما القضاء لما أفطرته كل منهما؛ لأن ذلك من الأعذار المبيحة للفطر قياسًا على المريض والمسافر.

حكم إفطار الحامل أو المرضع فى رمضان

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن المرأة الحامل خفف الله عليها بسبب ظروف الحمل.

أضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المرأة الحامل تتابع مع الطبيب الخاص بها وإذا صرح لها بالإفطار في شهر رمضان فلا مانع من ذلك وعدة من أيام أخر".



وتابع شوقي علام:" على المرأة الحامل أن تفطر حال تصريح الطبيب لها بالإفطار في شهر رمضان، وفي حال إنجاب المرأة للطفل الرضيع يمكنها ان تفطر في شهر رمضان غذا كان الصيام يؤثر على اساليب التغذية السليمة والرضاعة للطفل".

واكمل شوقي علام:" على المراة الحامل او التي ترضع أن تصوم الأيام التي أفطرت فيها في أيام اخرى، وفي حال استمرار العذر مع المرأة نتيجة الحمل او الرضاعة فعليها إطعام مسكينا عن كل يوم أفطرته".



ولفت شوقي علام:" الشريعة مبنية على التيسير ومراعاة أحوال الناس ولا مانع من إفطار المرأة الحامل او التي ترضع، وتقضي تلك الأيام حال زوال العذر".