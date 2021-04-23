عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطل علي السكة الحديد.. سائق قطار ينقذ الركاب من الموت عقب سقوط كابل كهرباء علي القضبان

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في الشرقية منذ قليل، مجموعة من الصور تكشف توقف قائد قطار "فاقوس – الصالحية" بالشرقية بجوار مزلقان "السحارة" في الصالحية الجديدة؛ بعدما لاحظ اعتراض كابل كهرباء طريق القطار وتدليه فوق القضبان.

 

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الواقعة حدثت بالقرب من محطة قطارات فاقوس وتم رفع الكابل من فوق القضبان وإبلاغ الجهات المسؤلة واتخاذ الإجراءت اللازمة واستئناف القطار لرحلته.

فيما يجري التأكد من صحة الواقعة وعن ما اذا كانت بمحافظة الشرقية او لا.

وعلي جانب اخر فقد تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية بقرية شلشمون التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، يرافقه مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، والفرق الوقائية بالإدارة، والتي تم تنفيذها من خلال حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف النائب أحمد عبدالجواد عضو مجلس الشيوخ والمستشار السياسي لرئيس حزب مستقبل وطن، وفي حضور عدد من أعضاء مجلس النواب منهم النائب خالد مشهور والنائب أحمد البنا.

يقظة قائد قطار تُنقذ حياة سيدة ألقت بنفسها على القضبان.. فيديو

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تشمل القافلة ٨ تخصصات طبية مختلفة منها "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، المسالك البولية، الرمد، أنف وأذن"، وقام وكيل الوزارة بتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة.

شدد "مسعود"علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وأكد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

FB_IMG_1619188195806
FB_IMG_1619188195806
FB_IMG_1619188192325
FB_IMG_1619188192325
FB_IMG_1619188189961
FB_IMG_1619188189961
قطار القاء حجر على قطار التحقيقات فى حادث قطار طوخ انقلاب قطار

ترشيحاتنا

كفاية مبارتين.. الزمالك يستعجل رد الجبلاية علي استئناف عقوبة إمام عاشور ولاعبي الشباب

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

خطيب المسجد الحرام يحذر من يتلاعب بأحكام الشريعة على طريقة بني إسرائيل

بطل علي السكة الحديد.. سائق قطار ينقذ الركاب من الموت عقب سقوط كابل كهرباء علي القضبان

خلوني ساكت.. فرج عامر يسخر من "الشناوي" بعد هدف حسام حسن في شباك الأهلي

بسبب الخنفساء.. فولكس فاجن تدرس مقاضاة جريت وول الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

تزامنا مع زيادة أسعار البنزين...حبس وغرامة 100 ألف جنيه لقائدي السيارات في هذه الحالة

بيان عاجل من لبنان بشأن حظر دخول منتجاته الزراعية إلى السعودية

جالاتا سراي التركي يطلب ضم "قفشة" مقابل 1.5 مليون يورو

عاجل.. السودان يهدد بمقاضاة إثيوبيا والشركة المنفذة لسد النهضة

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ