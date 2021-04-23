11 هجوما في 6 سنوات.. لعنة الإرهاب تطارد فرنسا بلا توقف

لا تزال فرنسا تستيقظ على وقع هجمات إرهابية، رغم اتخاذها إجراءات غير مسبوقة لدعم الأمن ومواجهة التطرف في البلاد، ففي جنوب غرب العاصمة باريس، نفذ شخص يحمل الجنسية التونسية هجوم طعن استهدف شرطية فرنسية، أدى إلى مقتلها.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإن منفذ الهجوم اقتحم مركزًا للشرطة قبل أن يطعن الشرطية التي لقت حتفها متأثرة بجروحها.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان أنه سيتوجه بعد الظهر إلى دائرة الشرطة التي وقع فيها الحادث، فيما وصف رئيس الوزراء جان كاستيكس، الحادث بالجبان، وتوعد بمواصلة فرنسا مواجهة الإرهاب والتطرف.

وفيما يلي قائمة بهجمات أخرى وقعت في فرنسا خلال السنوات الماضية: