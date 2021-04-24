عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نقص زيت المحرك

أسباب نقص زيت المحرك وكيفية التعامل مع هذه المشكلة

نقص زيت المحرك
نقص زيت المحرك

زيت المحرك يعتبر من أهم السوائل الموجودة في السيارة، والتي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، وتحافظ عليه من التلف والصدأ؛ لذا يجب فحصه بصورة منتظمة، وتغييره في مواعيده المحددة؛ لتجنب تلف المحرك .
 

وفي بعض الأحيان يلاحظ مالك السيارة، انخفاض منسوب الزيت في المحرك، خاصة في السيارات القديمة، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على المحرك، وفي هذا السياق؛ نعرض عليكم أسباب نقص زيت المحرك، وكيفية التعامل مع هذه المشكلة.
 

أسباب نقص زيت المحرك: 

1– عدم سلامة الصمامات وحلقات المكبس، فعندما تكون أدلّة الصمّامات متآكلةً أو مكسورةً أو تعاني من أي خلل، فسوف يمتص المحرك الزيت ويقذفه إلى خارج هذه الصمامات بكميةٍ كبيرةٍ، ويجب حينها التوجه لمركز صيانة لإصلاح هذا العطل.

 

2– عدم إحكام غلق الطبة الموجودة أسفل المحرك الخاصة بتصريف الزيت بشكل محكم، فإنه يؤدي إلى تسريب الزيت من أسفل المحرك، لذا يجب بعد تغيير الزيت غلق الطبة بشكل صحيح حتى لا يحدث تسريب.

 

3– في حالة إختلاط زيت المحرك بمياه المبرّد، فإنه يؤدي إلى انخفاض مستوى الزيت في المحرك، وهو ما يمثل خطورة شديدة على المحرك، ويجب حينها التوجه إلى مركز صيانة لإصلاح هذا العطل.

 

4– تعرض المطاط الخاص ببلوف الزيت إلى التشقق، فإنه يؤدي إلى نفس المشكلة من تسرب الزيت، ويجب حينها التوجه لمركز صيانة لإصلاح هذا العطل.

 

5– عدم إحكام غلق الغطاء المخصص لإضافة الزيت في المحرك، لأنه يؤدي إلى تبخر الزيت خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة الشديدة، لذا يجب التأكد من غلق الغطاء الخاص بزيت المحرك بصورة محكمة.

اخبار السيارات أسعار السيارات زيت المحرك منسوب الزيت تغيير الزيت

موضوعات متعلقة

التوقيت المناسب لتغيير زيت المحرك .. وما هي خطوات صيانته ؟

شاهد.. زيت المحرك الأمثل لسيارتك وأضرار مواعيد التغيير

ترشيحاتنا

محافظة بنى سويف : لا زيادة في تعريفة الأجرة بعد تحريك أسعار الوقود

الجيش الإسرائيلي يقصف غزة.. وصافرات الإنذار تدوي مجددا

محمد يونس: الاختيار فخر لأي فنان.. وأحلم ببطولة قصة حياة شهيد

تعديل موعد مباراة الزمالك والسويحلي الليبي بـ بطولة أفريقيا لـ الكرة الطائرة

أسماء أبو اليزيد: أنا من فانز مكى.. و"عليا "رؤية درامية من المؤلف

بينها قطر.. السعودية تنضم إلى 4 دول لتأسيس منتدى الحياد الصفري للمنتجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

عاوز حقي ..عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان.. شاهد

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

الكويت.. تحرك عاجل من وزير الداخلية بإحدى المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ