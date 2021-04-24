نقص زيت المحرك

زيت المحرك يعتبر من أهم السوائل الموجودة في السيارة، والتي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، وتحافظ عليه من التلف والصدأ؛ لذا يجب فحصه بصورة منتظمة، وتغييره في مواعيده المحددة؛ لتجنب تلف المحرك .



وفي بعض الأحيان يلاحظ مالك السيارة، انخفاض منسوب الزيت في المحرك، خاصة في السيارات القديمة، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على المحرك، وفي هذا السياق؛ نعرض عليكم أسباب نقص زيت المحرك، وكيفية التعامل مع هذه المشكلة.



أسباب نقص زيت المحرك:

1– عدم سلامة الصمامات وحلقات المكبس، فعندما تكون أدلّة الصمّامات متآكلةً أو مكسورةً أو تعاني من أي خلل، فسوف يمتص المحرك الزيت ويقذفه إلى خارج هذه الصمامات بكميةٍ كبيرةٍ، ويجب حينها التوجه لمركز صيانة لإصلاح هذا العطل.

2– عدم إحكام غلق الطبة الموجودة أسفل المحرك الخاصة بتصريف الزيت بشكل محكم، فإنه يؤدي إلى تسريب الزيت من أسفل المحرك، لذا يجب بعد تغيير الزيت غلق الطبة بشكل صحيح حتى لا يحدث تسريب.

3– في حالة إختلاط زيت المحرك بمياه المبرّد، فإنه يؤدي إلى انخفاض مستوى الزيت في المحرك، وهو ما يمثل خطورة شديدة على المحرك، ويجب حينها التوجه إلى مركز صيانة لإصلاح هذا العطل.

4– تعرض المطاط الخاص ببلوف الزيت إلى التشقق، فإنه يؤدي إلى نفس المشكلة من تسرب الزيت، ويجب حينها التوجه لمركز صيانة لإصلاح هذا العطل.

5– عدم إحكام غلق الغطاء المخصص لإضافة الزيت في المحرك، لأنه يؤدي إلى تبخر الزيت خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة الشديدة، لذا يجب التأكد من غلق الغطاء الخاص بزيت المحرك بصورة محكمة.