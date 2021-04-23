شمس الكويتية تفتح النار على عمرو دياب وتصف صوته بالنسائي

شنت الفنانة شمس الكويتية، حملة نقد لاغ ضد بعض المغنين على الساحة الغنائية العربية وفي مقدمتهم المطرب الكبير عمرو دياب،موكدة أن عمرو دياب يغني بطبقة صوت خلال الفترة الأخيرة غير مقبولة منه.

وأضافت شمس، في حوارها مع الاعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن احترم كل الناس وفي ظاهرة جديدة للفنانين الرجال يغنون بطبقات نسائية، مضيفة أنه هذا الأمر ارفضه ولا احبه ونريد عودة زمن الفن الجميل.

وتابعت شمس، أنه حتى المطرب الكبير عمرو دياب بيغني بنصف صوت بالطبقك النسائية، وهذا الأمر واضح للجميع في آخر اعماله الغنائية، لافتة إلى أن هذا الأمر علمي وليس مجرد حديث دون اساس علمي.



وأكدت، أنها تمارس دور الأب بالنسبة إلى أمها: “امي كبرت في السن وتحتاج إلى من يهتم بها، والست مش المفروض تبقى كيوت وناعمة عشان مش هيحصل أشياء كتير مش كويسة، لكن تكون في الوسط، وأظهر الجانب الصلب في شخصيتي حتى أحمي نفسي، فأنا في وسط يتعاطى فيه عدد كبير من الأشخاص المخدرات والكحول.. ولولا شخصيتي القوية التي حمتني كنت روحت سكة تانية".