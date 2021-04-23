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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وعكة صحية| هند عبد الحليم لجمهورها: ادعوا لبابا

هند ووالدها
هند ووالدها

طالبت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ موقع "إنستجرام"، بالدعاء لوالدها بعد تعرضه لوعكة صحية.
 

ونشرت هند عبد الحليم، صور لوالدها وعلقت: "الف سلامة عليك يا حبيبي ربنا يشفيك و يطمنا عليك يا رب انتا و نهال و فرح 🙏🏻"
 

وتابعت "رجوكوا ادعوا لبابا بالشفاء العاجل ربنا يشفي كل مريض ويعدي الفترة دي على خير و يارب محدش يشوف اي حاجة وحشة في حد من اهله او قرايبه او صحابه الطف بينا يارب.
 

هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولتها وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.
 

وقدمت هند عبد الحليم في رمضان عام 2016 أربعة مسلسلات: "فوق مستوى الشبهات" بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، و"بنات سوبر مان" مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي، و"راس الغول" مع محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين،  وإخراج أحمد سمير فرج، و"الميزان" مع غادة عادل، أحمد فهمي وباسل خياط وإخراج أحمد خالد موسى.
 


 

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