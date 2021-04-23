الزمالك عن طلب الأهلي تأجيل القمة : لا تعليق

رفض إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، التعليق على طلب الأهلي تأجيل مباراة القمة، المقررة في 10 مايو المقبل، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "النجوم في رمضان"، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك يرفض التعليق على هذا الطلب.. تأجيل القمة لم يثر داخل الزمالك حتى الآن، ولن نطلب تأجيلها بسبب إصابة أي لاعب".

وأضاف: «هدفنا الحفاظ على استمرارية الدوري، حتى ينتهى في موعده دون تأجيل.. وفي حال موافقة اتحاد الكرة على تأجيل القمة، وقتها سيعلق الزمالك على القرار، وسيكون لكل حادث حديث».

يذكر أن الزمالك انهزم مؤخرا أمام الأهلي (2-1)، في مباراة كانت مؤجلة عن الجولة الرابعة للدوري الممتاز.