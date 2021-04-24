مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 11.. غزل تعترف لزوجها عابد بحبها للخديوي

شهدت الحلقة الـ١١ من مسلسل " اللي مالوش كبير " العديد من الأحداث.

شهدت اللقاء الاول بين عابد وغزل منذ عودتها للمنزل؛ حيث اعترفت غزل لزوجها عابد انها تحب الخديوي ؛ وتطلب الطلاق من عابد.



فيما قامت دينا فؤاد " قدرية" بالتحدث مع رفعت الدهبي ؛ الا ان أخ الخديوي يكشف الامر وتتفاجأ دينا بقدوم الخديوي وتعترف له ان رفعت الدهبي هو من أخبرها ان هناك فتاة اخري في حياة الخديوي وتوجد معه في المزرعة ؛ ليقوم الخديوي بضربها ثم ألقى عليها يمين الطلاق ".

فيما شهدت الحلقة معرفة صبا الرافعي " هويدا " خيانة زوجها عماد لها مع دنيا عبد العزيز "نادين ".



وانتهت الحلقة على زيارة هويدا لغزل ؛ لتفاجأ ان نادين تجلس مع غزل لتقرر هويدا الإفصاح لغزل بأن زوجها يخونها مع نادين .

ابطال مسلسل اللي مالوش كبير



مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذين سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.