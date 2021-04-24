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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة ٥ أشخاص بينهم ٣ اطفال بمطروح

مصرع ٣ أطفال في حادث تصادم سيارة بلودر بمطروح

٣ اطفال ضحايا الحادث
٣ اطفال ضحايا الحادث

لقي ٣ أطفال مصرعهم وأصيب شخصين في تصادم سيارة بلودر أمام قرية الدبلوماسيين بقرية بسيدي عبد الرحمن طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي.


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وقال محمد الطليمي مشرف غرفه الطوارئ بصحة مطروح أنه ورد إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة بلودر بطريق مطروح إسكندرية الساحلي وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع ٣ أطفال وهم سيف ع. ج 3 سنوات، وليلة ع. ع 3 سنوات، وعلي ا. ج 6 سنوات

كما أصيب في الحادث كل من عبد الحميد ا. ه 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم، ، وأحمد ا. ج مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالفخذ الأيسر والأيمن وكدمات وسحجات بالجسم.

تم التحفظ على جثامين الأطفال ، في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى العلمين النموذجي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن الشديد بين مواطني مطروح على إثر وفاة ال٣ أطفال في الحادث وعبر الكثيرون عن حزنهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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مصرع ٣ اطفال اصابة٢ حادث تصادم طريق مطروح اسكندرية مستسفى العلمين

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