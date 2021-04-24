مؤسسة بريطانية تشيد بدور مبادرة "رواد النيل" في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة في مصر

أشادت مؤسسة (نيستا) البريطانية الرائدة في مجال الابتكار، بجهود مبادرة (رواد النيل) الممولة من البنك المركزي المصري في دعم وتطوير أنشطة الابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة ومشروعات الشباب في مصر.

وأشارت المؤسسة في تقرير لها حول بيئة الابتكار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إلى أن مبادرة رواد النيل واحدة من المبادرات التي أطلقتها جهات حكومية وغير حكومية وتعمل على نمو ريادة الأعمال في مصر، مؤكدة أن مصر تمتلك سوقا كبيرا لريادة الأعمال والابتكار حققت فيه تقدما في سهولة ممارسة الأعمال في وجود برامج تمويلية ملائمة يوفرها البنك المركزي وجهات أخرى.

وأوضحت أن مصر تسعى جاهدة نحو صياغة نهج ابتكار وطني شامل بعد التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات لاسيما قطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال دفع الشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية والجهات المانحة للاهتمام بقوة بالسوق المصري، خاصة مع تبني مصر لرؤية 2030.

وأبرزت المؤسسة البريطانية اهتمام الدولة المصرية بتبني سياسات الابتكار باعتبارها ركيزة أساسية في تنمية البلاد وانتقالها إلى اقتصاد قائم على المعرفة، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 والإصلاحات الدستورية في عام 2014، وسن القوانين التي تستهدف تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير وتشجيع التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية.

ونوهت إلى الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي كأحد اللاعبين الرئيسين في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار في السوق المصرية، من خلال انتهاج مبادئ أفضل الممارسات الدولية والمنهجيات العلمية المتطورة لمساعدة الشباب وأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة والناشئة، كما يعمل على توفير التدريب والمعدات التقنية اللازمة والاستشارات الفنية للمبتكرين.

وقالت المؤسسة البريطانية إن مبادرة رواد النيل التي دشنها البنك المركزي في أوائل 2019، والتي تعاون فيها مع جهات أخرى هي مبادرة تستهدف توعية الشباب بريادة الأعمال ومساعدتهم من خلال العديد من البرامج لبلورة أفكارهم وتنفيذها واحتضان المشروعات وأيضا تعزيز الابتكار وبيوت التصميم، بالتعاون مع بنوك ووزارات وجامعات وصل عددها إلى 4 جامعات.

وأوضحت مؤسسة "نيستا" البريطانية للابتكار أن مبادرة رواد النيل تركز بشكل واضح على دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.

ورصدت أهم نقاط القوة التي تتمتع بها السوق المصرية فيما يتعلق ببيئة الإبداع وريادة الأعمال، متمثلة في القدرة على الوصول للمعرفة العلمية التقنية وكذلك القاعدة العلمية والموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات، منوهة بوجود العديد من المشروعات والصناديق والمبادرات المهمة التي تضمن تمويلات ودعم للبيئة الابتكارية.

وأكد التقرير توافر أنماط استقرار واعدة ببيئة الأعمال في مصر، حيث بلغ التضخم السنوي أدنى معدل له منذ أكثر من ثلاث سنوات ليسجل 9.4 في المئة في يوليو 2019، مقابل 30 في المئة في يوليو 2017، إلى جانب تسجيل تراجع غير مسبوق في معدلات البطالة، وهو عامل تحفيز مهم للاستثمار ونمو ريادة الأعمال.

ولفت إلى أن مصر تعد ثاني أكبر بيئة أعمال للشركات الناشئة والأسرع من حيث النمو، وقد دشنت عددا متزايدا من عوامل التمكين/ الجهات التكنولوجية الفاعلة في النظام الإيكولوجي للابتكار، بما في ذلك مسابقات الأعمال ومجمعات العلوم والتكنولوجيا وأصحاب رؤوس الأموال والحاضنات والمجتمعات المدنية المتخصصة، وبلغ معدل نشاط ريادة الأعمال في المرحلة الأولية (أي ما قبل الاحتضان) في مصر 13.3% في عام 2017 مقابل 12.3% (المتوسط العالمي).

واختتم التقرير بسرد تحليله لوضع الابتكار في مصر، بإيضاحه أن مصر تمتلك المتطلبات المؤسسية اللازمة لتدشين نظام ابتكار وطني ثري، يتوافر به عدد كبير من الجامعات ومعاهد البحث وهيئات التمويل المناسبة والمنظمات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.

