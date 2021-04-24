صحة السويس : قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

عقد اجتماع للغرفة المركزية لفيروس كورونا، بمديرية الصحة بالسويس برئاسة الدكتور اسماعيل الحفناوي ، وقرر وكيل الوزارة خلال الإجتماع الصحة رفع حالة الطوارئ في مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد ، والزيادة المحتملة في أعداد المرضي المتوجهين إلى مستشفيات الحميات والصدر والعام بحضور قيادات المديرية وقد تم اتخاذ القرارات الاتية :-

١- غلق العيادات الخارجية ، بجميع التخصصات بمستشفى السويس العام، و نقل تقديم الخدمة إلى وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة ، والاستفادة من القوة البشرية العاملة بهذه العيادات ، وأطباء و تمريض، لتدعيم أقسام العزل بالمستشفي .

٢-استمرار استقبال حالات الطوارئ باقسام الجراحة و العظام و النساء و التوليد ، علي مدار الساعة مع توفر أسرة كافية لتغطية هذه التخصصات.

٣-استمرار العمل بالعناية المركزة العادية، وحضانات الأطفال ووحدات الغسيل الكلوي، كما هي حيث أن هذه الخدمات لا تتوافر إلا في مستشفي السويس العام فقط .

٤- رفع القدرة الاستعابية لأسرة العزل لمستشفى السويس العام من ٧٠ سرير عزل و رعاية مركزة إلى ١٦١ سرير ، وذلك لأنه تم إضافة ٩١ سرير داخلي عزل، بمستشفى السويس العام بالإضافة إلى ٨٠ سرير في مستشفي حميات السويس، و ٢١ سرير بمستشفي صدر السويس، ليصل إجمالي أسرة العزل لمرضي الكورونا بالمحافظة إلى ٢٦٢ سرير .

٥- استمرار تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة و التطعيمات الإجبارية للأطفال وصرف علاج الأمراض المزمنة و الألبان الصناعية بوحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة .

٦-التنبيه علي مدير إدارة التمريض بالمديرية بمتابعة توافر أعداد التمريض بأقسام العزل بالمستشفيات و يمكنها الإستعانة بتمريض من وحدات الرعاية الأساسية بعد عمل التدريب اللازم لهم علي التعامل مع المرضي في أقسام العزل إذا استدعي الأمر.

٧- التأكد من استدامة توافر المستلزمات الطبية وأدوية بروتوكول علاج مرضي الكورونا و الاكسجين الطبي علي مدار الساعة .

٨-تم توفير سيارات اسعاف للتوجه لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بالمنازل لغير القادرين علي الحركة مع الالتزام بسلسلة التبريد للطعوم وإرتداء الواقيات الشخصية للفريق الطبى داخل سياره الإسعاف والتمريض الذى يقوم بتطعيم الحالات .

٩-تم فتح حجرات إضافية بمركز طبي مبارك للتطعيم ضد فيروس كورونا، لاستيعاب الإقبال الشديد من المواطنين علي تلقي التطعيم ، وبالتالي زيادة عدد القائمين بالتطعيم .

وحذرت مديرية الصحة المواطنين ، من زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ، مع بداية الموجة الثالثه للفيروس، وتؤكد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازيه للوقاية من الفيروس مثل إرتداء الكمامة وغسيل الأيدى المتكرر، وعدم لمس الأسطح إلابعد تطهيرها وعدم وضع اليد على الفم او الأنف أو العين الا بعد غسلهم جيداً بالصابون لمده لاتقل عن ٢٠ ثانية أو استخدام الكحول والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات ، و عدم التواجد فى الأماكن المزدحمة وعدم التواجد فى التجمعات، وذلك لمنع انتشار الفيروس ، كما تدعو مديرية الصحة المجتمع المدنى للمساهمة فى رفع الوعى المجتمعى و الصحى للمواطنين، ومن ثم التقليل من فرص الاصابة ومساعدة الأطقم الطبية لأداء دورها .