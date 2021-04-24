عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملحمة كبرى.. وزيرة الصحة تتقدم بالشكر للنقابات الطبية والتمريض

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

قالت  الدكتورة  هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها محظوظة بمعايشتها هذه اللحظات التاريخية بأزمة جائحة كورونا والتعامل معها التى ينسجها الأطباء بجهودهم فى كافة محافظات مصر ، لافتة لحرصها لعقد اجتماع يومى لعرض كافة مستجدات كورونا للتواصل مع غرف العزل ومديرى المستشفيات.

 

وأوضحت   “زايد ” ، خلال مؤتمر صحفى حول مستجدات كورونا ، أن  اللافت بالنظر فى كافة أطباء مصر هى روح الحماس الكبير من الأطقم الطبية المصرى متقدمة ب الشكر لهم فى كافة مستشفيات العزل  ، والنقابات المهنية والتى أدت جهود وطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة وكافة مجهوداتها خاصة أن عنصر التمريض هام وحيوى فى إدارة جائحة كورونا والتى كانت ملحمة كبرى قاموا بها .  

ولفتت إلى أن نقابة الصيادلة ، العلاج الطبيعى والأسنان قاموا بإدارة الأزمة وقاموا بتشجيع الأطباء للاندماج فى إدارة أزمة كورونا لتدريب الشباب فى العزل المنزلى والتطعيمات حتى فى المبادرات الصحية لسلامة المواطنين والتنسيق الدائم لوزارة الصحة . 

 

 

 

 

وزيرة الصحة آثار جائحة كورونا كروونا آثار جانبية للإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

داوم عليها فى رمضان .. عبادة ترفع البلاء وتداوي المرضى وتقي ميتة السوء

وزيرة الصحة تبعث رسالة طمأنة للمصريين: الوضع مستقر

بيانيتش خارج قائمة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

نجوم الأهلي يحتفلون بـ ذكرى تأسيس النادي منذ 114 عاما

صادرات مصر من الأسمنت تنمو 38% خلال يناير وفبراير 2021.. وليبيا أكبر المستوردين

وزير النقل يوجه بتعيين خريجي معهد وردان بهيئة السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

الحكومة تكشف عن السن القانونية للخروج على المعاش

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. تعرف على عقوبة الكتابة على العملات الورقية الرسمية

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ