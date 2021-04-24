ملحمة كبرى.. وزيرة الصحة تتقدم بالشكر للنقابات الطبية والتمريض
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها محظوظة بمعايشتها هذه اللحظات التاريخية بأزمة جائحة كورونا والتعامل معها التى ينسجها الأطباء بجهودهم فى كافة محافظات مصر ، لافتة لحرصها لعقد اجتماع يومى لعرض كافة مستجدات كورونا للتواصل مع غرف العزل ومديرى المستشفيات.
وأوضحت “زايد ” ، خلال مؤتمر صحفى حول مستجدات كورونا ، أن اللافت بالنظر فى كافة أطباء مصر هى روح الحماس الكبير من الأطقم الطبية المصرى متقدمة ب الشكر لهم فى كافة مستشفيات العزل ، والنقابات المهنية والتى أدت جهود وطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة وكافة مجهوداتها خاصة أن عنصر التمريض هام وحيوى فى إدارة جائحة كورونا والتى كانت ملحمة كبرى قاموا بها .
ولفتت إلى أن نقابة الصيادلة ، العلاج الطبيعى والأسنان قاموا بإدارة الأزمة وقاموا بتشجيع الأطباء للاندماج فى إدارة أزمة كورونا لتدريب الشباب فى العزل المنزلى والتطعيمات حتى فى المبادرات الصحية لسلامة المواطنين والتنسيق الدائم لوزارة الصحة .