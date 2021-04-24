حسام موافي: لا تعارض بين علاج حمى البحر الأبيض والقلب والسكر.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، إن حمى البحر الأبيض المتوسط تعتبر التهاب بريتوني والبعض يعتقد أن الأساس فيها هو المغص فقط.



وأضاف حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن من الممكن أن يشعر المريض بألم في الصدر أو البطن.

وتابع حسام موافي: "غير معروف سبب حمى البحر الأبيض المتوسط ويقال إنه مرض جيني".

وأكمل حسام موافي: "حمى البحر الأبيض المتوسط ليست خطر ولكن في بعض الأحيان تحدث مضاعفات الداء النشواني ومن الممكن أن يصيب الكلى والقلب"، مضيفا: "لا يوجد تعارض بين علاج حمى البحر الأبيض وعلاج السكر والقلب والضغط ".