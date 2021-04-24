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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تهدد بفضح أسرارها مقابل المال

معلومات لا تعرفها عن مجموعة الهاكرز الساخرة من آبل

معلومات لا تعرفها
معلومات لا تعرفها عن مجموعة الهاكرز التي تسخر من آبل

خلال الساعات الماضية، استيقظت شركة آبل الأمريكية على كارثة ربما هى الأكبر فى تاريخها، حيث نشر مجموعة من الهاكرز تدعى REvil مستندات تحوى معلومات حساسة للغاية من داخل الشركة، حيث طالبت المجموعة آبل بدفع 50 مليون دولار كفدية وإلا فستفرج عن ما تملكه للعالم.

 

وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن مجموعة الهاكرز REvil التى تهاجم شركة آبل هى واحدة من عدة مجموعات تهاجم الشركات الغربية الكبرى، حيث تدور بعض الشكوك بعينها حول أن هذه المجموعة يتم تحريكها من قبل أخرى. 

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ويقول عدد من الخبراء فى شركات الأمن الإلكترونى أن هذا النوع من الهاكرز قد تطور بشكل ملحوظ عن الماضى، حيث أصبح بإمكانهم الوصول إلى معلومات حساسة للغاية من داخل الشركة بالإضافة إلى بيانات شخصية خاصة بمسئولى الشركات، وبالتالى رفع أسعار الابتزاز مثلما حدث مع آبل. 


وتشير التقديرات إلى أن مجموعة الهاكرز REvil قد استطاعت أن تجمع أكثر من 100 مليون دولار حتى الآن، بالإضافة إلى ال 50 مليون دولار التى تنوى أخذها من آبل، كما أن الهاكرز ينتظرون رد فعل آبل على مطالبتهم بدفع الفدية وإلا سيقوموا بتشفير عدد من الخدمات وسرقة ملفات أكثر أكثر أهمية. 

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واستطاعت مجموعة الهاكرز REvil أن تخترق شركة Quanta كوانتا التايوانية التى تقوم بتجميع أجهزة كمبيوتر ولاب توب آبل، وكذلك ساعات آبل الذكية، حيث تمنكت من الحصول على معلومات حول أسرار تصنيع هذه الأجهزة، وكذلك وثائق أخرى تدعى المجموعة أنها أكثر أهمية، وأنها ستفصح عنها فى المستقبل، كما أنها تمتلك الخطط المستقبلية الخاصة بأجهزة آبل. 


وقالت مجموعة الهاكرز REvil في بيان لها: "من أجل عدم انتظار العروض التقديمية القادمة من آبل ، سنقدم اليوم ، بيانات عن الإصدارات القادمة للشركة التي يحبها الكثيرون، ويمكن لتيم كوك أن يقول شكرا لك كوانتا Quanta. من جانبنا ، تم تخصيص الكثير من الوقت لحل هذه المشكلة ".

 

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