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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع الإصابات.. الصحة: كرونا في رمضان 9351 اصابة 472 حالة وفاة

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في اول ثلث من شهر رمضان.
وأوضحت الوزارة، ان إجمالي، إصابات فيروس كورونا في اول 11 يوم من شهر رمضان، بلغ 9351 حالات إيجابية جديدة، باجمالي 472 حالة وفاة.

وزيرة الصحة


وأوضحت الوزارة، أن الزيادة ترجع إلى اقبال المواطنين علي الأسواق لشراء مستلزمات رمضان وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، وارتفاع عدد الوفيات يرجع الي وصول الحالات المصابة بفيروس كورونا للمستشفيات متاخرا من 7 الي 10 ايام اصابه.

ونستعرض في التقرير التالي، ارتفاع الإصابات بشكل ملحوظ خلال اول 11 يوم من شهر رمضان، والتي جاءت كالتالي:-

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يوم الثلاثاء، اول يوم فى رمضان، تم تسجيل 823 حالة إيجابية جديدة و 39 حالة وفاة. 

 يوم الأربعاء، ثاني أيام رمضان، تم تسجيل 831 حالة إيجابية جديدة  و 44 حالة وفاة.

 يوم الخميس ثالث أيام رمضان،تم تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة و 41 حالة وفاة.

يوم الجمعة، رابع ايام رمضان، تم تسجيل 841 حالة إيجابية  جديدة و42 حالة وفاة.
يوم السبت، خامس يوم رمضان، تسجيل 845 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 41 حالة وفاة

يوم الأحد، سادس يوم رمضان، تسجيل 850 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 44 حالة وفاة
يوم الاثنين، سابع يوم رمضان، تسجيل 852 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 40 حالة وفاة

يوم الثلاثاء، ثامن يوم رمضان، تسجيل 855 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 42 حالة وفاة

يوم الأربعاء، تاسع يوم رمضان،تسجيل 861 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 46 حالة وفاة

يوم الخميس، عاشر يوم رمضان، تسجيل 872 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 48 حالة وفاة

يوم الجمعة، 11 رمضان، تسجيل 884 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 45 حالة وفاة

بإجمالي 9351 حالات إيجابية جديدة، باجمالي 472 حالة وفاة.

لقاح كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات  ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا  والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

وأضافت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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