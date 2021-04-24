بن زايد: تبادلت مع الرئيس السيسي وجهات النظر في المستجدات الإقليمية والدولية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة مباحثات عقداها في القاهرة، خلال زيارة قام بها بن زايد، السبت.



وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر:"التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة .. بحثنا العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



وتابع "تبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها".