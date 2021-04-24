واتسآب يستعد لإطلاق ميزة مهمة لمستخدميه قبل تفعيل سياسة الخصوصية

يعمل تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتسآب، على إصدار عدد كبير من الميزات والتحسينات الخاصة به، ومعالجة بعض المشكلات، وذلك قبل أيام من تفعيل سياسة الخصوصية الجديدة، والتي أغضبت كثيرا من المستخدمين.



وبحسب موقع Android Police، فإن تطبيق واتسآب يعمل على حل مشكلة مزعجة للكثير من المستخدمين، وهى تسريع إرسال الرسائل الصوتية أو voice messages من وإلى المستخدمين، مع توفير سرعات مختلفة.





ويعانى عدد كبير من مستخدمى واتسآب، من البطء الملحوظ فى إرسال وفتح الرسائل الصوتية “voice messages” في التطبيق، حيث يختلف التوقيت من مستخدم لآخر، على حسب نوع الهاتف، وسرعة استجابة تطبيق واتسآب على هذه الهواتف.

وتم رصد الميزة المحدثة وتسجيلها، من قبل عدة مستخدمين لـ"واتسآب"، حيث تتوفر سرعات تشغيل 1.0x و 1.5x و 2.0x، ولكن لا يوجد خيار لإبطاء التشغيل.



وتتضمن التغييرات الأخرى القادمة في واتسآب؛ معاينات أكبر للصور والفيديو، كما يتوفر خيار الرسائل المختفية لجميع المستخدمين في الدردشات الجماعية افتراضيا.



وسبق أن أشارت عدة تقارير، إلى أن واتساب، أضاف دعما جديدا لميزة الرسائل المختفية Disappearing messages، لإصداره الخاص بهواتف آيفون، والتي تتيح لمسئولي الدردشات الجماعية، إمكانيات أكبر للتحكم بهذه الميزة.