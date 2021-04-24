عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتسآب يستعد لإطلاق ميزة مهمة لمستخدميه قبل تفعيل سياسة الخصوصية

واتسآب يستعد لإطلاق
واتسآب يستعد لإطلاق ميزة مهمة لمستخدميه

يعمل تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتسآب، على إصدار عدد كبير من الميزات والتحسينات الخاصة به، ومعالجة بعض المشكلات، وذلك قبل أيام من تفعيل سياسة الخصوصية الجديدة، والتي أغضبت كثيرا من المستخدمين. 

وبحسب موقع Android Police، فإن تطبيق واتسآب يعمل على حل مشكلة مزعجة للكثير من المستخدمين، وهى تسريع إرسال الرسائل الصوتية أو voice messages من وإلى المستخدمين، مع توفير سرعات مختلفة.
 

خطة آبل تثير ذعر فيسبوك وتقضى على واتساب


ويعانى عدد كبير من مستخدمى واتسآب، من البطء الملحوظ فى إرسال وفتح الرسائل الصوتية “voice messages” في التطبيق، حيث يختلف التوقيت من مستخدم لآخر، على حسب نوع الهاتف، وسرعة استجابة تطبيق واتسآب على هذه الهواتف.

 

وتم رصد الميزة المحدثة وتسجيلها، من قبل عدة مستخدمين لـ"واتسآب"، حيث تتوفر سرعات تشغيل 1.0x و 1.5x و 2.0x، ولكن لا يوجد خيار لإبطاء التشغيل.   


وتتضمن التغييرات الأخرى القادمة في واتسآب؛ معاينات أكبر للصور والفيديو، كما يتوفر خيار الرسائل المختفية لجميع المستخدمين في الدردشات الجماعية افتراضيا. 


وسبق أن أشارت عدة تقارير، إلى أن واتساب، أضاف دعما جديدا لميزة الرسائل المختفية Disappearing messages، لإصداره الخاص بهواتف آيفون، والتي تتيح لمسئولي الدردشات الجماعية، إمكانيات أكبر للتحكم بهذه الميزة.

واتساب ميزات واتسآب القادمة رسائل واتسآب الصوتية مستخدمى واتسآب WhatsApp

ترشيحاتنا

العراق.. وفاة و11 حالة اختناق جراء انفجار اسطوانة أكسجين في مستشفى لمصابي كورونا

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

علي جمعة: الليث بن سعد أعلم من الإمام مالك و"أصحابه ضيعوه"

السيسي: بعد 2011 و 2013 لا أحد يستطيع أن يحكم المصريين رغماً عنهم

أول رد من تونس على مقتل شرطية فرنسية قرب باريس

الأخوة والصداقة تجمع مصر والإمارات .. السيسي : سعدت باستقبال الشيخ محمد بن زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

ال var يلغي هدف تقليص الفارق لـ إنبي في مرمى الأهلي

بعد انتشار الفيديو.. ضبط شخص ألقى نقودا من شرفة منزله فى بشتيل

حازم إمام يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

حسبي الله فيك يا رمضان.. شقيقة زوجة الطيار أبو اليسر تعلق على وفاته

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

الحكومة تكشف عن السن القانونية للخروج على المعاش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

المزيد

ساحة رأي

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

رمضان البيه يكتب: الإسلام دين حياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ