ضربة جزاء.. رامي صبري يسجل الهدف الأول لـ إنبي في شباك الأهلي

أحرز رامي صبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الهدف الأول لصالح فريقه في شباك النادي الأهلي في المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتمكن رامي صبري من إحراز الهدف الأول في شباك الأهلي في الدقيقة “54”، من خلال ركلة جزاء لتصبح نتيجة المباراة"3-+1"، لصالح النادي الأهلي

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وانبي بتقدم المارد الأحمر بثلاثية دون مقابل،

استطاع حسين الشحات لاعب الأهلي أن يسجل هدف التقدم في الثانية ٣٥ من عمر المباراة بعد تمريرة طويلة لم ينتظر عليها وسددها لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الثانية وبنفس الطريقة سجل محمد شريف هدف ثاني للأهلي بالكربون من الهدف الأول ليعلن تقدم الأهلي بهدفين.

بنفس طريقة الهدفين الأول والثاني الذي سجلهم الأهلي، تسلم مجدي قفشة كرة داخل منطقة جزاء انبي وتوغل وسجل الهدف ولكن احتسبه حكم اللقاء تسلل ولم يحتسب للمارد الأحمر.

واستحوذ فريق إنبي على الكرة لفترة طويلة وهدد مرمى الشناوي حارس مرمى الأهلي في أكثر من كرة ولكن لم تسكن أحدهم الشباك.

وتوغل مصطفى شلبي لاعب فريق إنبي بين دفاعات الأهلي وسجل هدف في مرمى الشناوي، ولكن بعد اعتراض لاعبي الأهلي استدعى حكام الفار حكم الساحة وبالفعل تأكد وجود لمسة يد وتم إلغاء الهدف.

وحصل بيكهام على ركلة حرة من منطقة مؤثرة ومررها أفشة في جملة مميزة لتصل لعمرو السولية الذي سددها مرة واحدة لتسكن شباك محمود جاد في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:



حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

خط الوسط: صلاح ريكو – مصطفى "شكشك" – مصطفى شلبي - أحمد العجوز.

خط الهجوم: جون أوبوكا – دينو بيتر

