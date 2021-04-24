ريال مدريد يضيع فرصة الانفراد بالصدارة ويتعادل مع بيتيس سلبيا

انتهت مباراة فريقي ريال مدريد وبيتيس، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " لا ليجا" موسم 2020-2021.

الشوط الأول شهد سيطرة من لاعبي ريال مدريد، وكانت أخطر محاولاتهم عن طريق البرازيلي رودريجو جويس في الدقيقة 26 عندما اخترق دفاعات بيتيس من الجهة اليسرى ومن ثم تسديد الكرة بقوة، لكن برافو حارس مرمى بيتيس تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة ريال مدريد، واستمر مسلسل إهداره للفرص أمام دفاعات بيتيس القوية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 71 في المركز الثاني ورصيد بيتيس للنقطة 50 في المركز السادس.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة بيتيس كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - رودريجو جويس - كريم بنزيم