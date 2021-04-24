العراق.. وفاة و11 حالة اختناق جراء انفجار اسطوانة أكسجين في مستشفى لمصابي كورونا

أفادت وسائل إعلام عراقية بوفاة شخص وتسجيل 11 حالة اختناق جراء حريق مستشفى "ابن الخطيب" جنوب شرقي بغداد، والذي يستقبل مصابي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أنه تم تسجيل وفاة و11 حالة اختناق للمرضى بعضها خطرة كحصيلة اولية لحريق مستشفى ابن الخطيب.



واعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، السبت، اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد.

وتباشر فرق إنقاذ الدفاع المدني عمليات إجلاء المرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات اخماد النيران، بحسب القناة العراقية.

وأشارت تقارير عراقية إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى إثر انفجار اسطوانة أكسجين بالمستشفى جنوب شرقي بغداد.