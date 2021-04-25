رشا مهدي تتألق في جلسة تصوير خاصة

خضعت الفنانة رشا مهدي لجلسة تصوير خاصة بعدسة صدى البلد، وظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة.

واستضاف موقع صدى البلد، الفنانة رشا مهدي، للحديث عن آخر أعمالها، ومشوارها الفني الذي قدمت خلاله العديد من الأعمال في الدراما المصرية.

وشاركت رشا مهدي مؤخرا في حكاية ورقة ضغط، ضمن حكايات مسلسل ورا كل باب، الذي يعرض على قناة الحياة في تمام التاسعة مساءً.

حكاية ورقة ضغط بطولة رشا مهدي وفتحي عبد الوهاب، وإيهاب فهمي، ساندي، ورامي وحيد، وهي سيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل ورا كل باب، يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني، وكل حكاية تعرض على مدار 5 حلقات بأبطال مختلفين.

وشاركت رشا مهدي العام الماضي في مسلسل طاقة حب، مع يسرا اللوزي وأحمد حاتم، وأنوشكا.