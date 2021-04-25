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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وجبات إفطار وكراتين رمضان.. نائبة قبطية بـ الشرقية تجسد معنى الوحدة الوطنية

النائبة خلال تجهيز
النائبة خلال تجهيز الشنط

حرصت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب بالشرقية، على توزيع كميات كبيرة من الشنط والكراتين الرمضانية، بنطاق مدينة ومركز الزقازيق، بالإضافة لدعمها اليومي لـ وجبات مميزة من كبرى المطاعم المشهورة وتوزيعها على الصائمين بالشوارع العامة وأمام المستشفيات الحكومية وعلى عدد من الأسر الأكثر احتياجا.

أكدت النائبة أن مصر كانت وستظل نسيجًا واحدًا، لا سيما في ظل الظروف الراهنة من الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا وعدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية حرصًا على سلامة المواطنين.

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وأوضحت أنها تقوم هي وأسرتها بتلك الخطوة سنويًا، ترسيخا لمبادئ الوحدة الوطنية، وفي رسالة بأن مصر دائما نسيج واحد، تحت ظل قيادة رسخت لكل هذا الحب والتآخي، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول من أطلق مبادرة هي الأقوى لبناء مجتمع متماسك من أجل "حياة كريمة".

وتابعت: " الهدف هو السلام والمحبة بين الجميع على أرض وطن أمن متكامل اجتماعيا وفكريا بثقافة وسطية تتيح مشاركة حقيقية بين قطبي الأمة".

وأشادت البرلمانية بمبادرة "خير بلدنا عشان ولادنا"، والتي تقوم بتوزيع سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا وصولا بمحافظة الشرقية.

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