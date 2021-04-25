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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة سيناء تسجل حالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا بمستشفي العريش العام

تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء،  حيث بلغ إجمالي حالات العزل بالمستشفيات 13 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات العزل المنزلي تحت إشراف طبي مباشر 166 حالة.


وسجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء تماثل 21 حالات للشفاء ، وحالتي  إصابة  بفيروس كورونا   المستجد،  ووفاة  حالتين  بالفيروس خلال 24 ساعة ،على مستوي مراكز المحافظة   .

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،  أن  إجمالي الحالات التي تم رصدها  منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء في ديسمبر 2019م.،  بلغ  "385 حالة إيجابية، وقد تماثل  2270حالة للشفاء  من الإصابة بالفيروس ، و144 حالة وفاة.

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 166 حالة عزل منزلي 

كما تم حجز 13 حالات تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية ، كما تم حجز  166حالة  عزل منزلي ،لتلقي العلاج  تحت اشراف طبي .


وأضاف طارق شوكه، أن مركز اللقاح بمستشفي العريش العام ، يستقبل المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفي العريش العام ، وبلغ عدد من تلقوا اللقاح 700حالة ومعظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 

 

 

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