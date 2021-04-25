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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فنية حلوان تقيم معرضا للصياغات الطباعية

جانب من المعرض
جانب من المعرض

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان ، معرضا للصياغات الطباعية ، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هند إسحق رئيس قسم الأشغال الفنية، والدكتورة دعاء منصور أبو المعاطي.

 

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جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول الإختبارات الإلكترونية 9 مايو

 

وأكد  الدكتور ماجد نجم ، على أهمية المعارض ورعايتها و التي تساهم بدورها في إثراء الروح والوجدان، إلى جانب دورها في إبراز المواهب الفنية، والاضطلاع على الاتجاهات الفنية الحديثة، ورفعها للذوق العام، وتشجيع المتميزين واستغلال الطاقات، والتواصل بين الأجيال، وخاصةً في ظل احتواء جامعة حلوان على اعرق الكليات الفنية، ذات التخصصات المتنوعة والتميزة.

 

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الثلاثاء .. جامعة حلوان تنظم دورة حول إدارة الوقت

 

وأوضح  الدكتور محمود حامد، أن المعرض تضمن ٣٧  عمل فنى طباعي بتقنيات متعددة " استنسل ، باتيك ، شاشة حريرية ، نقل حراري، رسم مباشر ، بصمات " وقد هدف إلى ابتكار لوحات طباعية بتقنيات الطباعة المتعددة للاستفادة من تراكم الخبرات للطلاب بتعلم التقنيات الطباعية في  المستويات المختلفة وصولاً إلى ابتكار عمل فني طباعي ناتج عن توليف التقنيات الطباعية .

جامعة حلوان الاختبارات الالكترونية الدكتور ماجد نجم دورة تدريبية كلية التربية الفنية استغلال الدكتور ماجد

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