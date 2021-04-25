براءة الفنانة نهى العمروسي من تهمة سبّ طليق ابنتها

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد،ببراءة الفنانة نهى العمروسي من تهمة سبّ وقذف طليق ابنتها، والتصريح بعبارات خادشة له، بحسب المحامي طارق العوضي.

ودفع المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمة، ببطلان الاتهامات، لعدم وجود دليل مادي أو معنوي.

وكشفت تحقيقات القضية رقم ٣٤٢٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، أن المتهمة تعمدت اتهام طليق ابنتها وأوكلت لها أمورا لو صحّت، لأوجبت احتقاره، إذ صرحت في وسائل الإعلام بمعلومات تحوي عبارات وألفاظا خادشة للشرف والاعتبار.