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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| التعليم العالي تؤكد استمرار الدراسة وتنفي استبدال الامتحانات بأبحاث.. وطارق شوقي: ترقبوا قرارات جديدة قبل نهاية الأسبوع

طلاب مدارس
طلاب مدارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

 

لا تنساقوا وراء الشائعات.. التعليم العالي تؤكد استمرار الدراسة والامتحانات وتنفي استبدالها بأبحاث
 

كنا خايفين على ولادنا .. أولياء أمور مصر: قرار إنهاء العام الدراسي أثلج صدورنا
 

طارق شوقي: ترقبوا قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم قبل نهاية الأسبوع
 

تأجيل امتحانات النقل لشهر أبريل في مدارس بورسعيد إلى بعد إجازة عيد الفطر
 

وزير التعليم : سنؤمن امتحانات الاعدادية والثانوية العامة بإجراءات احترازية حفاظا على صحة الطلاب
 

وزير التعليم : استكمال الدراسة والامتحانات في المدارس الدولية بدون تغيير
 

هل سيطبق قرار نهاية العام الدراسي على طلاب الإعدادية و الثانوية العامة ؟ .. وزير التعليم يجيب
 

بأمر وزير التعليم العالي .. جهود مكثفة لغلق جميع الكيانات الوهمية
 

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بعد إنهاء الدراسة لطلاب النقل.. نبني بلدنا بتعلم ولادنا: نطالب التعليم بقرارات منصفة لطلاب الإعدادية

أخبار التعليم| التعليم العالي تؤكد استمرار الدراسة وتنفي استبدال الامتحانات بأبحاث.. وطارق شوقي: ترقبوا قرارات جديدة قبل نهاية الأسبوع

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