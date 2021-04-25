اعتماد مركز تدريب شركة مياه قنا من المجلس الوطني للتدريب والتعليم

أعلن المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن اعتماد مركز تدريب شركة مياه قنا (مركز تدريب الكنوز) من المجلس الوطني للتدريب والتعليم في خطوة جديدة نحو التطوير وتحقيق أعلى مستويات الإدارة في تطبيق المنظومة التدريبية وتحقيق الريادة في مجال التدريب ضمن خطة الشركة.

وقال إن الشركة تسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في إدارة منظومة التدريب فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتماشيا مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأكد على أهمية رفع كفاءة العاملين في شتى المجالات من خلال تقديم خدمات تدريبية متميزة عبر الإنترنت لجميع الشركات التابعة بصفة عامة ومواطني محافظة قنا بصفة خاصة.

وأشار إلي حرص الشركة على تنمية العنصر البشري من خلال تقديم خدمات تدريبية متميزة تساعده على أداء مهامه بكفاءة وحرفية بوصفه العامل الأساسي في تحقيق النجاح.