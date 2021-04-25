ائتلاف معا نستطيع : وزير التعليم وعد بمحاولة تخفيف العبء على أهالي الطلاب المصابين بكورونا

أعلن ائتلاف معا نستطيع، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وعد بمحاولة تخفيف العبء على أولياء أمور الطلاب المصابين بـ كورونا.

حيث أكد ائتلاف معا نستطيع أنه كان قد رصد مجموعة من التعليقات على الفيس بوك، تحمل معاناة أولياء الأمور الذين أصيبوا هم وأبناءهم بفيروس كورونا، حيث اشترطت المدارس علي الطلاب المصابين بتقديم أوراق رسمية يشملها مسحة معتمدة من وزارة الصحة أو تابعة لأحد مستشفيات وزارة الصحة.



وقال ائتلاف معا نستطيع : لقد تسببت هذه الشروط فى صعوبات كثيرة أمام أولياء الأمور، حيث أن الكثير من أولياء الأمور ليس عندهم إمكانات لدفع رسوم المسحات، ذات التكلفة العالية لتلك المسحات وخاصة أن معظم الأسر المصرية تتكون من ثلاثة إلى أربع أفراد وبالتالي من الصعب تدبير نفقات المسحات لأفراد الأسرة كلها.

وأضاف ائتلاف معا نستطيع : على الفور قمنا بعرض مقترح على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأن يتم استبدال هذا الشرط الخاص بعمل مسحة للطالب لإثبات إصابته بالفيروس بحل آخر أو يتحمل التأمين الصحي للطالب تكلفة عمل هذه المساحة داخل إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح ائتلاف معا نستطيع : أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاعل مع هذا المقترح، أكد أنه سوف يتم النظر فوراً في هذا الاقتراح.

وقال ائتلاف معا نستطيع: دائماً نحاول بقدر الإمكان توصيل مشاكل أولياء الأمور لوزير التربية والتعليم والمسئولين لإيجاد حلول لها.