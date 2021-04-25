محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات تطوير الريف المصرى

قام نائب محافظ أسوان أحمد شعبان على مدار يومين بجولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات مبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة " بمركزى كوم أمبو وإدفو وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بالمرور الميدانى على هذه المشروعات .

و أكد شعبان على أن هذين المركزين يشهدا ملحمة من العمل المتواصل لتنفيذ هذه المشروعات طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها من أجل توفير حياة معيشية كريمة لحوالي 677 ألف مواطن داخل 22 قرية رئيسية و 374 تابع وكفر ونجع منها 13 قرية بإدفو و 9 قرى بكوم أمبو .

ولفت إلى أنه بدأت هذه الملحمة بتنفيذ 34 مشروع في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، بجانب إنشاء وصيانة شاملة لـ 46 مدرسة ، بالإضافة إلى تنفيذ 29 مشروع في قطاع الرى .

وأشار نائب المحافظ بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية خلال الإجتماع الدورى الأخير فقد تم التشديد على الجهات المنفذة بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ ببرامج زمنية محددة حيث أنه لن يتم التهاون مع أي قصور أثناء التنفيذ .

وأوضح أنه تم زيارة مركز نصر النوبة للبدء في حصر ورصد مطالب وإحتياجات قرى المركز من خلال إجتماعات لجنة التنمية المتكاملة بحضور النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن نصر النوبة وممثلى الأهالى وذلك عقب إدراج المركز بإجمالى 9 وحدات محلية قروية رئيسية ، و 46 قرية فرعية لرفع جودة الخدمات لـ 143.5 ألف نسمة .

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