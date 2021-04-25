الصحة: حصول الرئيس السيسي على لقاح كورونا رسالة طمأنة للمصريين.. فيديو

تلقي الرئيس السيسي للقاح كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، إن تلقى الرئيس السيسي فيروس كورونا تعتبر رسالة طمأنه للمصريين.

وأضاف "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عواقب كثيرة لفيروس كورونا وهناك حالات تتدهور فجأة دون أي مقدمات وليس ليها أي تفسيرات حتى الآن.

وأوضحت أن تلقي لقاح فيروس كورونا خطوة مهمة في طريق القضاء علي الجائحة مع الالتزام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لافته إلى هناك 17% زيادة في نسبت الإصابات والوفيات خلال الموجة الثالثة.

وأكدت مستشار وزيرة الصحة، أن لقاح كورونا آمن وليس له أي أعرض خطيرة ولا تقارن بمشكلات من الممكن أن تحدث بسبب عدوى فيروس كورونا.

