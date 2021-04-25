هبة مجدي تحيي ذكرى وفاة والدها الخامسه

احيت الفنانة هبة مجدي ذكرى وفاة والدها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

ونشرت هبة مجدي صورة لوالدها وعلقت قائله : “الذكرى السنوية الخامسة على وفاة بابا حبيبي .. دعواتكم بالرحمة و المغفرة و أرجو قراءة الفاتحة عند الإفطار و تقبل الله منّا و منكم صالح الأعمال انتم السابقون و نحن اللاحقون..٢٥ إبريل ٢٠١٦ ” .



وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.



ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف