التأديبية العليا تبرئ مسئولين بالقنوات المتخصصة بماسبيرو ومجازاة مصورة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة مدير عام شئون العاملين بقطاع القنوات المتخصصة ومدير الأجازات، ومجازاة مصورة سينمائية لإرتكابها مخالفات مالية وإدارية.

أكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن المحالة الأولى مصور سينمائي بقطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام إنقطعت عن العمل دون إذن أو اعتذار بعذر مقبول، وقد تبين بالأوراق على نحو لا يقبل الشك أو التأويل أنها انقطعت عن عملها في تلك الفترة، دون محاجة بأنها تعرضت لحادث سير، ذلك أنها وإن كانت قد تلقت الإسعافات بمستشفى 6 أكتوبر المركزي

وأفاد التقرير الطبي الـمُعَد في شأنها أنها أصيبت بكدمة في الكاحلين الأيمن والأيسر وجروح سطحية وسحجة بالساعدين الأيمن والأيسر وأن حالتها لا تتطلب علاجا لفترة تزيد على واحد وعشرين يوما موصيا بمنحها راحة لمدة أسبوعين ما لم تتفاقم حالتها، حيث خلت الأوراق مما يفيد إخطارها جهة عملها بحالتها وإنما انقطعت عن العمل ولم تؤد ما وُكِل إليها من أعمال وتكليفات

وتبين من الأوراق كذلك أن المحالة عادت لجهة عملها وتسلمته فكان حريا بها الانتظام في أدائه على النحو المقرر قانونا، إلا أنها عاودت الانقطاع عن عملها، فأُنذرت بانقطاعها، فحررت مذكرة بأنها ليست منقطعة وإنما هي معترضة على تعنت جهة عملها برفض منحها إجازة بدون مرتب لمدة عام وعدم تمكينها من أداء أعمالها وتحويلها لعمل إداري على خلاف طبيعة عملها المقررة

وما ساقته المحالة من أسانيد لمسلكها محل الاتهام لا يكفي مبررا لانقطاعها عن العمل وعدم الاضطلاع بما وُكل إليها طالما خلا وفاضها مما يقوم يقينا دليلا على أن هذا الانقطاع كان لظرف قهري يرقى ليُثبت عدم إخلالها بواجبها الوظيفي أو ليُثبت اتخاذها كل السبل المتاحة عملا للانتظام في عملها، فيَثبُت في حقها ما هو منسوب إليها من اتهامات في هذا الشأن

وإذ نضحت الأوراق بأنه قد صدر قرار رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة بإنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل الفترة من 24/7/2019 حتى تاريخ صدوره، فإنه يتعين القضاء بمجازاتها عما نُسب إليها، وبمراعاة حالتها الوظيفية القائمة، وهو ما تقضي به المحكمة في شأنها

وبشأن المحالَين الثاني ، مدير إدارة الأجازات بالإدارة العامة لشئون العاملين بالقطاع والثالث مدير عام شئون العاملين، فإن الأوراق أفادت بأنهما أَرسلا إنذارا أول للمحالة الأولى بناء على كتاب مدير عام الإدارة العامة للتصوير في شأن انقطاعها عن العمل والمؤشر عليه بالإحالة إليهما من رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة

ورفع المحال الثالث بالاشتراك مع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية مذكرة إلى رئيس القطاع المنوه عنه بإفادته بانقطاع المحالة الأولى عن عملها، واتخاذهما الإجراء الموكل لكل منهما وفقا لتأشيرته، كما أُنذِرَت المحالة المذكورة بإنذار ثان، فحضرت إلى مقر عملها

وحررت إقرارا بتسلمها العمل أُخطر به مدير عام الشئون القانونية من قِبَل المحال الثالث، إلا أنها أعادت الانقطاع عن عملها، وإذ أحيل الأمر إلى مدير عام الشئون القانونية الذي خاطب المحال الثالث لإخطار المحالة المذكورة بوجوب حضورها للمثول للتحقيق أمام الشئون القانونية، فحضرت المذكورة إلى مقر عملها وأفادت بموجب مذكرة بعدم انقطاعها وإنما لم يتم تمكينها من أداء أعمالها وتحويلها لعمل إداري على خلاف طبيعة عملها المقررة

وأخطر المحال الثالث مدير عام الشئون القانونية بمفاد تلك المذكرة، وبالتاريخ ذاته أرسل خطابا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للإفادة بمدى صحة التقرير الطبي المقدم من المحالة الأولى بناء على طلب الشئون القانونية ــــ وقد ورد إليه رد المستشفى المذكور يفيد صحة التقرير المقدم

كما أفادت الأوراق بأن مدير عام الإدارة العامة للتصوير محل عمل المحالة المذكورة قد أعاد مخاطبة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة لإخطاره باستمرار انقطاعها عن العمل، فأرسل لها المـُحالين الثاني والثالث إنذارين، وبذات التاريخ أخطراها بوجوب حضور جلسة التحقيق أمام الشئون القانونية بناء على إفادة إدارة الشئون القانونية بعقد تلك الجلسة

وثبت بالأوراق أن المحالين الثاني والثالث قد تابعا حالة المحالة المذكورة بالإجراءات على وجه القطع، ورفعا للسلطة المختصة غير مرة طلبات وإفادات بما يتعين اتخاذه من إجراءات معها، كما تبين على نحو قاطع عدم وجود أي قواعد محددة لوقف صرف راتب المحالة وأقرانها حال الانقطاع عن العمل والمثول للتحقيقات

ولا أدل على ذلك مما انتهت إليه مذكرة إدارة الفتوى التابعة لإدارة الشئون القانونية بقطاع قنوات النيل المتخصصة والمؤشر عليها من مدير عام الشئون القانونية من عدم جواز التعرض لأجر المحالة الأولى قبل الانتهاء من التحقيقات المجراة معها، فرفعت يد المحالَين عملا ومنطقا عن اتخاذ إجراء بطلب وقف صرف راتبها طالما لم تبت الجهة المختصة في شأنها

وظلت محل تداول قانوني بين جهات الاختصاص، مما اضطر المحال الثالث لرفع طلب إلى إدارة الاستحقاقات بالقطاع بوقف صرف أجر المحالة المذكورة تحوطا منه بعدما استطال أمد البحث القانوني بين جهات الاختصاص، مما يرفع عن كاهل المحالين والحال كذلك ما نُسب إليهما من إهمال أو تراخ في أداء واجبهما الوظيفي، ولا محل وقتئذٍ لقول بتسببهما بتراخيهما في تقاضي المحالة الأولى راتبها رغم انقطاعها

إذ تبين بما لا يدع مجالا لشك أن حسم أمرها كان بعد إعداد قوائم صرف أجر تلك الشهور وتنفيذها وفقا للحدود الزمنية المقررة لتحرير تلك القوائم، والمحدد لها الأول من كل شهر حتى اليوم العاشر ليكون تمام الصرف في اليوم الخامس والعشرين من الشهر، فتبرأ ساحتهما مما هو منسوب إليهما، وهو ما تقضي به المحكة في شأنهما.